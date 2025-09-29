遭控為黃國昌指揮狗仔集團 謝幸恩發聲明辭中央社記者職務

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，他未曾回應此事，不僅上週末未安排公開行程，今日也依舊「神隱」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，相關人馬身分還是現職中央社司法線記者謝幸恩，引發爭議。謝今具名發出聲明，強調即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職。她並強調，辭職並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。

謝幸恩表示，一路走來，她始終堅信，媒體肩負的「第四權」角色，是記者的天職，是她的信仰，也是她從業以來最核心的使命。她深信，媒體的筆應當無懼權勢、不畏風浪，成為民主社會中監督權力的重要力量。然而，當前媒體環境的變化，令人痛心。媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，不僅失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。

她說，所謂真相與正義，若僅存於某些權力的解釋中，那麼社會的共識與信任將難以維繫。迎合者被吹捧，不妥協者卻備受攻擊，這樣的現象，讓人深感憂心。

謝幸恩說，有媒體將她形塑為「政治狗仔」，並安排評論人接力出場、火力全開評論她的角色與立場。「我或許無法左右外界的評價，但如此高規格的對待，對一名記者而言，確實罕見。這段經歷讓我更深刻體會到，新聞自由與獨立判斷，在當前氛圍中更顯可貴。」

謝幸恩指出，幸而，她仍深信這個行業裡，有許多堅守崗位、秉持專業的前輩與同仁，有人默默耕耘數十載，也有人持續鑽研精進，「他們的精神，是我最深的敬佩來源。這段時間，我選擇沉默，感謝長官的體諒與尊重，也感謝台北司法記者聯誼會理監事的支持與信任。」

她表示：「在此，我正式宣布：即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職。我要強調：辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。至於近日外界對我個人角色的誤解與指控，我不願再多做說明。媒體資源應該被善加利用，不必浪費在個人攻防上。」

謝幸恩說，自己只是個平凡的記者，與其執著於個人的是非，她更在意的是，新聞自由是否還能撐得起社會的期待。「最後，我衷心期盼，社會能重視新聞自由與媒體倫理的根本價值，也盼外界理解，我將不再針對此事做出任何回應。」

