起底黃國昌服務處地址細節 四叉貓：服務處、狗仔、建商三位一體！

「四叉貓」劉宇日前於臉書揭露黃國昌「養狗仔」的祕密據點，與其妻高翔所經營的公司有關。四叉貓持續深挖，表示黃國昌板橋服務處地址是「立委服務處＋狗仔集團＋建商」，可說是「三位一體」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被媒體爆出「養狗仔」，相關風波仍持續延燒，網紅「四叉貓」劉宇日前於臉書揭露黃國昌「養狗仔」的祕密據點，與其妻高翔所經營的公司有關。四叉貓今（29日）持續深挖，表示黃國昌板橋服務處地址是「立委服務處＋狗仔集團＋建商」，可說是「三位一體」。

四叉貓29日發文指出，高翔是「台北國際商務顧問有限公司」的負責人，高翔的姊妹高翬則是「耘力國際文化事業有限公司」的負責人，兩家公司都在2021年12月，遷至台北市大安區安和路2段7號4樓，也就是「信安國際大樓」，從2022年開始，黃國昌就在這裡「養狗仔」。

請繼續往下閱讀...

四叉貓表示，目前「台北國際商務顧問有限公司」看不出來是什麼公司，但「耘力國際文化事業有限公司」應該是公關行銷公司，透過監察院官網查詢，可知「耘力」接了幾個選舉小案，而「耘力」的公司商標圖正是黃國昌的錢辦公室指認賴嘉倫幫忙申請的。

四叉貓提及，賴嘉倫就是2020年代替黃國昌選汐止立委輸掉的那位候選人，而在黃國昌2016年選汐止立委時，只有兩個助理回捐10萬元，分別是賴嘉倫跟李郁衿。四叉貓推測：「這兩位可能曾是男女朋友，賴嘉倫的論文謝辭有寫到李郁衿。李郁衿曾經是黃國昌小孩們的家教，賴嘉倫現在是民眾黨陳昭姿立委的辦公室主任。」

四叉貓指出，黃國昌在2023年11月16日加入民眾黨，並列為不分區立委，高翔的「台北國際商務顧問有限公司」也在同月遷址至新北市板橋區雙十路一段6號至今，同一個地址在2024年2月3日，成立「黃國昌板橋服務處」，甚至也是「恆合營造有限公司」的地址，負責人是高翔的姊妹高翬。四叉貓最後則說：「立委服務處＋狗仔集團＋建商，三位一體！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法