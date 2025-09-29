中國狂打歷史論述戰 法國媒體人示警TikTok恐釀集體失憶

近期出版新書《幻象帝國》的前法新社駐北京記者董尼德日前訪台並接受本報訪問。（記者黃靖媗攝）

中國今年圍繞對日抗戰勝利80週年、聯合國成立80週年、台灣光復80週年等「3個80年」進行歷史論述戰，企圖宣稱台灣是中華人民共和國的一部分。近期出版新書《幻象帝國》的前法新社駐北京記者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）日前訪台並受訪指出，中國為了滿足其極權體制的需求改寫歷史，TikTok正是個暗渡假訊息的完美工具，他示警，當年輕世代陷入TikTok等社群媒體造成的陷阱，將使年輕世代陷入集體失憶（collective amnesia）。

董尼德接受本報專訪表示，川普自今年1月重返白宮之後，其所作所為對中國而言幾乎是天上掉下來的禮物，川普的行為已超出理性的範疇，相當不可預測，他指出，美國在二戰後創造了基於規則、法律，以及民主等共同價值的國際體系，如今這個體系正因為川普日漸消逝，而中國會從中成為最大的受益者。

董尼德指出，中國正在向世界展示自己是個愛好和平的國家、是世界穩定的保障，為滿足其集權主義體制需求而改寫歷史，將自身描繪為一直對抗法西斯的和平國家，並為美國貼上新霸權國家、麻煩製造者的標籤。

董尼德：TikTok是暗渡假訊息的完美工具

董尼德直指，改寫歷史是個嚴肅的問題，謠言非常容易在網路世界傳播，導致人們根據謠言而形成完全錯誤的自身見解，而TikTok正是個暗渡假訊息的完美工具，當年輕世代陷入TikTok等社群媒體造成的陷阱，將使年輕世代陷入集體失憶。但董尼德也不認為應直接禁止年輕世代使用TikTok，而是應該透過教育及制定規則打擊假訊息。

董尼德在新書中特別提及，若川普的孤立主義成真，對中共將是對台採取行動的黃金時機。被問到現在是否依然持同樣觀點？董尼德說，由於川普的作為，台海爆發熱戰的可能性正在降低，與20年前的台灣相比，雖然許多國家與台斷交，但台灣現在面臨孤立的程度小了許多，已是全球關注的焦點之一，因此台灣沒有理由感到恐慌。

台灣是全球關注焦點 沒有理由感到恐慌

董尼德認為，台灣當今國際局勢中，唯一的出路就是努力讓事態冷靜，試圖找到與美國政府的共識，並期待狀況轉趨正常，並與日本、韓國、澳洲、菲律賓等鄰近國家建立信任及聯繫。

董尼德曾任法新社總編輯、駐北京、東京分社社長，長期關注東亞局勢，目前為法文雜誌「Asia Magazine」主編。

