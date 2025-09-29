黃國昌昔問鄭銘謙何時辭職 馮光遠PO文反酸「何時退出政壇」

馮光遠29日在臉書發文提及，黃國昌曾在質詢時問法務部長鄭銘謙是否有遞辭職信，並說他希望媒體現在也能問黃國昌何時要退出政壇。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期身陷「養狗仔」跟監風波，至今並未公開現身。對此作家馮光遠29日在臉書發文提及黃國昌曾在質詢時問法務部長鄭銘謙是否有遞辭職信，並說他希望媒體們現在也能問黃國昌「何時要退出政壇」。

馮光遠提到：「記不記得黃國昌有一次在立院很狂妄地質詢法務部長鄭明謙『你有遞辭職信嗎』？嘴臉讓人不齒。今天，黃國昌不能再躲了，我希望記者們也用一種很賤的口吻（對啦，挺難學的）問黃國昌，『因為養狗仔，你會宣布退出政壇嗎』？」馮光遠也強調，報應不是不到，只是時候未到，呼籲媒體以其人之道，還治其人之身。

請繼續往下閱讀...

黃國昌8月27日在立法院司法及法制委員會質詢時，詢問法務部長鄭銘謙是否有遞辭職信，鄭銘謙則說，這部分不需說明。結果黃國昌反問：「不需在這說明？部長有無遞辭職信、有無展現風骨，沒必要跟國會說明？現在官這麼大哦？」

鄭銘謙反問黃為何要遞辭職信，黃國昌直言：「你很有信心，覺得為什麼要遞辭職信？你說的沒錯，你放心，你居功厥偉，不會要你辭職啦」、「你這麼好用，怎會要你遞辭職信呢？功在黨國、對民進黨貢獻非常大。你官位非常穩，跟著黨走，依照黨的意志，司法怎麼搞爛都沒關係。」

後續鄭銘謙反駁「不要學這些語調」，黃國昌頓時暴怒反嗆：「用什麼語調質詢，不是你可以說三道四的，你什麼態度啊？今天是你在備詢，還是我在備詢？在國會這麼囂張哦？這樣的內閣有在反省檢討嗎？部長在這講話這麼囂張？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法