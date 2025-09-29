「義煮團」白飯、災民領便當都被擋 許美華：到底把災民當什麼？

許美華詢問義工後續狀況，志工坦言：「大家很生氣，但大家生氣完就冷靜了。一邊駡一邊找小蜜蜂送便當，想辦法突破縣府封鎖，最後還是送出所有便當，主廚們明天還是會繼續煮！」志工也傳給許美華現場照片，表示主廚與志工們都在處理明天的物資食材。（圖擷取自許美華臉書）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉。昨（28日）傳出花蓮縣府阻擋「義煮團」載運物資、白飯的車輛，讓他們無法以最快速度提供便當訂單，「義煮團」負責人賴彥汶也在臉書發文譴責花蓮縣府。「反紫光奇遊團」成員許美華在臉書分享義煮團前線志工的所見所聞，並怒斥傅崐萁與徐榛蔚：「到底把災民當什麼？」

許美華28日深夜在臉書發文提到，為了幫花蓮災區解決吃飯問題，「義煮團」在位於馬太鞍高地的長老教會義務做菜，供應災民和外來救援志工便當，原本準備2.5萬份便當要給災民和現場的救難人員和志工，但有前線志工向他回報，運送便當所需白飯的車隊在交管時遭警方擋下不給過，弄得義煮團只好臨時在教會煮白飯，準備提供晚餐的便當

許美華表示，志工向她回報指稱，連要上來領便當的災民都被交管擋下，中午的便當是由當地居民當「小蜜蜂」陸續幫忙發送，晚上縣府人員到教會開會，但似乎沒結論。許美華提到，志工提及縣府有提供餐食，但居民必須要去現場才能取用，後續「義煮團」負責人在臉書貼影片批評花蓮縣府，更直言「之後不雞婆了！」

許美華詢問義工後續狀況，志工坦言：「大家很生氣，但大家生氣完就冷靜了。一邊駡一邊找小蜜蜂送便當，想辦法突破縣府封鎖，最後還是送出所有便當，主廚們明天還是會繼續煮！」志工也傳給許美華現場照片，表示主廚與志工們都在處理明天的物資食材。

許美華強調，在馬太鞍長老教會的義煮團義務主廚和志工們，在花蓮縣政府莫名其妙的刁難之下，還是決定在第一線繼續努力下去。她也呼籲花蓮縣府及指揮中心，務必保障救災物資暢通，確保民生熱食不中斷，讓災民與搜救人員都能獲得基本支持。

許美華也質疑：「就算縣政府有供餐，民間有人義務願意幫忙，有什麼好擋的？我不知道花蓮縣政府管制交通，連義煮團白飯、災民領便當都要擋，到底是在擋幾點的？」最後更直言：「奉勸花蓮王夫妻檔，做人不要太過份，會有報應的。」

