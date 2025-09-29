為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    一天遇兩次「假警報」 胡仁順批縣府：要繼續消耗民眾對花蓮的愛？

    2025/09/29 08:10 即時新聞／綜合報導
    胡仁順昨深夜提及他在災區的觀察與呼籲，也強調28日就出現兩次「假警報」，質問花蓮縣府：「你們要一次又一次的消耗全台灣人民對花蓮的愛嗎？」圖為光復鄉災區現況。（資料照）

    胡仁順昨深夜提及他在災區的觀察與呼籲，也強調28日就出現兩次「假警報」，質問花蓮縣府：「你們要一次又一次的消耗全台灣人民對花蓮的愛嗎？」圖為光復鄉災區現況。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流，造成光復鄉災情慘重。昨（28日）再傳出馬太鞍溪恐將溢流的消息，導致現場志工、救災人員及民眾一度陷入恐慌。花蓮縣議員胡仁順還原現場，表示有縣府人員在散播謠言，也強調28日就出現兩次「假警報」，質問花蓮縣府：「你們要一次又一次的消耗全台灣人民對花蓮的愛嗎？」

    胡仁順昨深夜發文提及他在災區的觀察與呼籲，提及目前為止他已經躲過3次「假警報」，光是28日就兩次，還是呼籲大家「只需要相信海嘯警報」後竟然來一次「假海嘯警報」，所有志工陷入危險、推擠奔跑、小孩被沖散，更別說還有便當與義廚的問題。胡質疑：「花蓮縣政府你們要一次又一次的消耗全台灣人民對花蓮的愛嗎？」

    針對先前在另一篇貼文中聲稱「縣府某單位人員到處大喊水來了快跑」，胡仁順則表示：「縣府單位已經陸續浮現了，我不願意打擊救災士氣與責怪基層員工，因此沒有公開，但我一定會交給檢調單位！因為我也非常想知道到底是誰？真的讓人太憤怒了。」

    胡仁順觀察，在他發過文提及應該有個統一且公開的窗口來調派重機具、負責指揮調度，但這項建議顯然沒有實現。胡仁順認為，重機具並不是人力，可以找一家喜歡的去清，需要專業的調派、指揮派遣，甚至有多種重機具互相配合、工事先後順序、各區域需求不同等問題。

    胡仁順也坦言，這問題並不是他一個議員可以去管理的，「我知道重機具的問題，我也講過了，甚至今天的狀況我也有說過一定會發生，但縣府沒要做，我有心無力。同樣的，繼續消耗台灣人民對花蓮的愛」。

    由於花蓮縣府針對災區各項問題的指揮調度頻頻失靈，有網友討論「現場是否該由中央接管」，胡仁順則說：「不用再留言說要中央接管了，現在差不多就是中央實質接管了，從便當、人力到流廁，已經都是中央處理了。」

    此外，胡仁順也貼出花蓮縣府的最新交管路線圖，呼籲民眾不要走193縣道。同時胡仁順也呼籲，服務團隊目前幾乎整天都在處理災區大小事，很怕漏接訊息，幾乎是24小時接電話跟回訊息。胡仁順說，倘若無緊急問題，半夜請讓他們休息一下，盡量別打電話或傳訊息。

