為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國軍高階將領獲邀參與華沙安全論壇 學者：外交空間突破

    2025/09/29 00:31 記者黃靖媗／台北報導
    國防部情次室次長謝日升將在華沙安全論壇30日議程的「Smart, Dense, Defended: Asian Insights for European Strategic Infrastructure」場次中與談。（圖擷取自華沙安全論壇網站）

    國防部情次室次長謝日升將在華沙安全論壇30日議程的「Smart, Dense, Defended: Asian Insights for European Strategic Infrastructure」場次中與談。（圖擷取自華沙安全論壇網站）

    第12屆華沙安全論壇將於本月29日、30日舉辦，除了外交部長林佳龍受邀與會之外，根據論壇議程，國防部情報參謀次長室次長謝日升也將出席論壇，預計在30日的論壇場次中與談。學者指出，現役高階將領參與華沙安全論壇，說明軍事外交的雙線作業，成就了總體外交空間突破。

    謝日升將在華沙安全論壇30日議程的「Smart, Dense, Defended: Asian Insights for European Strategic Infrastructure」場次中，與美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery），以及前北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退將布里德羅佛（Philip Breedlove）同台與談。

    王宏仁指出，灰色地帶襲擾等非傳統安全經驗是近幾年華沙安全論壇的重點，論壇方面也相當好奇台灣如何處理中國的襲擾，以及如何與有關單位合作預防。

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，這代表台海的地緣位置與俄羅斯的侵略，讓歐洲國家對台海安全問題感同身受，不僅面對東面的俄羅斯威脅，也擔憂連結東北亞與歐洲的航線受到威脅。

    蘇紫雲指出，林佳龍以外長身份參與華沙安全論壇應以平常心看待，謝日升的受邀則是改變了以往都是由國防安全研究院等軍方智庫出席論壇的做法，由現役高階將領參與，代表軍事、外交現在的雙線作業，構成了總體的外交空間突破。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播