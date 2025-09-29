國軍高階將領獲邀參與華沙安全論壇 學者：外交空間突破

國防部情次室次長謝日升將在華沙安全論壇30日議程的「Smart, Dense, Defended: Asian Insights for European Strategic Infrastructure」場次中與談。（圖擷取自華沙安全論壇網站）

第12屆華沙安全論壇將於本月29日、30日舉辦，除了外交部長林佳龍受邀與會之外，根據論壇議程，國防部情報參謀次長室次長謝日升也將出席論壇，預計在30日的論壇場次中與談。學者指出，現役高階將領參與華沙安全論壇，說明軍事外交的雙線作業，成就了總體外交空間突破。

謝日升將在華沙安全論壇30日議程的「Smart, Dense, Defended: Asian Insights for European Strategic Infrastructure」場次中，與美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery），以及前北約歐洲盟軍最高統帥、美國空軍退將布里德羅佛（Philip Breedlove）同台與談。

請繼續往下閱讀...

王宏仁指出，灰色地帶襲擾等非傳統安全經驗是近幾年華沙安全論壇的重點，論壇方面也相當好奇台灣如何處理中國的襲擾，以及如何與有關單位合作預防。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，這代表台海的地緣位置與俄羅斯的侵略，讓歐洲國家對台海安全問題感同身受，不僅面對東面的俄羅斯威脅，也擔憂連結東北亞與歐洲的航線受到威脅。

蘇紫雲指出，林佳龍以外長身份參與華沙安全論壇應以平常心看待，謝日升的受邀則是改變了以往都是由國防安全研究院等軍方智庫出席論壇的做法，由現役高階將領參與，代表軍事、外交現在的雙線作業，構成了總體的外交空間突破。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法