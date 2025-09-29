為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    徐榛蔚罕見與卓榮泰同框勘災！竟被抓包半路「掉頭就走」

    2025/09/29 00:40 即時新聞／綜合報導
    徐榛蔚與卓榮泰勘災，被發現中途「落跑」。（圖翻攝自Threads）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，災情發生後過了6天，縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁終於和行政院長卓榮泰在中央災害應變中心和氣同台，徐榛蔚還與卓揆一同勘災。不過有眼尖網友發現徐榛蔚中途「落跑」，留下卓揆1人聽災民說話。

    卓榮泰28日上午前往花蓮光復中央災害應變中心前進協調所聽取救災簡報，與傅崐萁、徐榛蔚並肩坐在最前排，比起前幾天隔空喊話、當面互嗆，今天氣氛明顯融洽許多。

    會後卓榮泰和徐榛蔚一起去勘災，原本和卓榮泰並肩走在一起的徐榛蔚，被拍到突然放慢腳步，然後和右手邊的幕僚說了一些話之後，直接掉頭走人，而且當下並沒有知會卓揆自己要離開的動作。隨後畫面只看到卓榮泰一人和災民、志工對話。

    相關影片隨即在網上瘋傳，「人家就怕被罵啊！」、「當個官連這種最基本的陪同勘災都可以默默消失中離？有夠沒禮貌欸！」、「縣長這麼好當喔？ 說走就走？ 説躲就躲？」、「徐榛蔚真會趨吉避凶啊」、「民眾有需求的時候人就會自動消失，然後事情又順利被別人接手了」、「我看第一次，甚至沒發現徐榛蔚是什麼時候消失的，太絲滑了吧，這個消失術」、「不要為難蔚蔚了，她真的什麼都沒做」。

