    政治

    考察日本世博台灣館、出席台商晚宴 韓國瑜：支持僑胞是跨黨派共識

    2025/09/28 20:59 記者林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜率跨黨派立委代表團考察「2025年世界博覽會」（世博）。（圖由立法院提供）

    立法院長韓國瑜於日本時間28日率領立法院跨黨派立委代表團一行11人，赴大阪夢洲考察「2025年世界博覽會」（世博），及出席「日本關西台商協會及世界華人工商婦女企管協會日本關西分會」（台商會及世華）聯合晚宴。韓國瑜表示，台灣無論人口或土地面積皆不及他國，但內部卻展現出多元且強韌的生命力，大至執全球供應鏈牛耳的台積電，小至汽車零組件或螺絲釘，從傳統的中小企業到科技巨擘，已孕育出無數的「隱形冠軍」，遍佈世界各地的僑胞也在各自領域闖出一片天，令人敬佩。

    韓國瑜感謝在海外打拚的僑胞，並強調支持僑胞始終是跨黨派的共識，立法院將持續作僑胞的堅實後盾，全力提供必要協助。

    立法院表示，代表團一行今天上午抵達「世博」會場時，由經濟部國貿署長劉威廉、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳迎接，先後考察日本館、美國館、澳洲館、波蘭館。

    代表團參觀我國設置的「台灣館」時，黃志芳特別說明，台灣館每日平均入館參觀高達4000人次，在全球逾180個展館評比中獲得第三名，並名列社群平台討論熱度前五名，引起廣泛關注及高度讚賞，國內外政要及各界貴賓慕名到訪，絡繹不絕。

    台灣館分三大主題展區，結合台灣尖端科技與新創思維，其中一大亮點包含透過560台互動裝置，搭配巨型圓柱體投影與炫麗燈光效果，讓觀眾對台灣瑰麗自然環境及生物多樣性有沉浸式體驗，各項感動人心之應用科技活潑呈現，令各國遊客印象深刻、流連忘返。

    立法院表示，韓國瑜及代表團成員均高度肯定台灣館工作團隊的用心籌備與付出，在世博如此重要的國際場域為台灣爭光，更讓台灣領先全球之傑出科技發揚光大，韓國瑜最後在貴賓留言簿親筆寫下「美麗台灣大大感動」等8字留作紀念。

    韓國瑜表示，欣聞我國台灣館在世博180個展館中獲主辦單位評比為全球第三名，誠乃台灣之光。期盼未來該展館能搬遷回台，讓全體國人也有機會親自體驗台灣館的精妙之處，充分瞭解我國如何利用高科技，將自然生態、歷史人文、建築、藝術及未來生活完美結合的創意之作。

    晚間，代表團一行應邀出席「台商會及世華」聯合晚宴，「世華」會長中西美姬致表示，非常榮幸設宴款待韓國瑜所率代表團，訪問團此次除拜會日本各界政要，展現國會外交的豐碩成果，也撥冗前來大阪考察「世博」並慰問僑界，給予在地僑胞莫大鼓勵。僑胞永遠心繫台灣，將持續扮演台日友誼的橋樑，在經貿、政治、文化及觀光等層面深耕努力，也會大力支持國會外交，最後預祝訪團此行成果豐碩。

    韓國瑜表示，考察世博收穫豐碩，尤其看到台灣館在國際舞台上大放異彩，與有榮焉並深受感動。這些成果除要感謝台灣工作團隊所有同仁日以繼夜的努力外，也要感謝所有旅日僑胞的大力支持。

    立法院跨黨派立委代表團出席「日本關西台商協會及世界華人工商婦女企管協會日本關西分會」聯合晚宴。（圖由立法院提供）

    韓國瑜表示，台灣已孕育出無數的「隱形冠軍」，遍佈世界各地的僑胞也各自領域闖出一片天，令人敬佩。（圖由立法院提供）

