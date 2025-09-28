為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中央帶頭發便當 明起3地點可領取 網酸花縣府：連便當都要中央幫

    2025/09/28 22:53 即時新聞／綜合報導
    中央明日起於3定點發放便當。消息一出獲得許多網友肯定，並有不少人質疑花蓮縣府救災效率「連便當都要中央來幫忙」。（圖截自經濟部臉書）

    中央明日起於3定點發放便當。消息一出獲得許多網友肯定，並有不少人質疑花蓮縣府救災效率「連便當都要中央來幫忙」。（圖截自經濟部臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後進入重建，前線人力需求龐大。為確保救災人員有足夠的體力，經濟部宣布，中央明日起於3定點發放便當。消息一出獲得許多網友肯定，並有不少人質疑花蓮縣府救災效率「連便當都要中央來幫忙」。

    經濟部今晚在臉書發文表示，為確保第一線救災人員與志工有足夠體力投入花蓮復原工作，中央將自明（29日）起協助便當供應。便當將由農業部農糧署每日準備送至指揮中心，再由國軍與志工協力分送，預計於每日中午12時30分及晚間18時左右，定點發放。

    目前確定的便當發放地點包括光復國中（大馬村林森路200號）、光復商工（大同村林森路100號）、以及大馬村王村長（大馬村武昌街173號）。此外，光復火車站出口也將設立口糧發放點，讓志工隨時補充能量。經濟部強調，「希望讓所有投入救災的人有足夠的能量，一起加速復原花蓮」。

    消息公布後，許多網友都對於中央的作為給予肯定，「中央資源多，統籌分配計劃，地方配合，支持，分工，這才是王道」、「有中央政府會做事真感恩」、「天啊，你們怎麼可以這麼快速解決問題啦」、「中央在救災，縣府在擺爛」、「圖卡有壓日期和時間真是太棒了，訊息的時效性很重要」！

    另有不少人質疑花蓮縣政府的救災效率與作為，「花蓮縣政府事前不但未落實撤離民眾而造成重大傷亡，災後還只會作秀擺拍、造謠水來了製造恐慌、扯後腿還擋義煮隊物資及醫療藥品、刁難災民志工領便當」、「看起來就是統計好需求數量，確認時間地點送達就好，不知道縣政府困難在哪裡，需要檢討一下了」、「連便當都要中央來幫忙，笑死」。

