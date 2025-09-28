為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    花蓮光復鄉成重災區！立院國民黨團：災後重建條例 立法刻不容緩

    2025/09/28 20:23 記者林欣漢／台北報導
    立法院國民黨團書記長羅智強（右）、首席副書記長林沛祥（左）。（記者林欣漢攝）

    立法院國民黨團書記長羅智強（右）、首席副書記長林沛祥（左）。（記者林欣漢攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，立法院國民黨團今晚表示，黨團三長經討論後，決議將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例」。國民黨團書記長羅智強特別強調，黨團將以最快速度草擬災後重建條例，並同時尊重花蓮縣政府的重建需求，提出最有利於花蓮重建的特別條例，早日完成重建，讓災民重回正常生活。

    國民黨團表示，花蓮災情天人同悲，全力支持任何預算及計劃搶救花蓮，光復鄉百廢待舉，搶通對外交通及物資援助是當務之急，但重建是漫漫長路，其中涉及多個部會橫向協調及溝通，羅智強指出，行政院必須成立「馬太鞍堰塞湖潰堤災後重建專案小組」，定期督導重建進度，才是卓內閣、賴政府苦民所苦該做的事。

    國民黨團指出，針對馬太鞍堰塞湖潰堤災難，不只是天災，更是人禍，中央政府怠忽職守，應作為而不作為，2個月前就知道有潰堤的危險，中央政府忙著大惡罷無暇處理，才造成無法挽回的悲劇，行政院應記取教訓，不應一再重蹈覆轍只顧鬥爭在野，不顧民生，這不是人民要的政府，更不是人民要的總統。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播