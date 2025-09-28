花蓮光復重創已6天……受災教師怒：完全沒看到國民黨的人

民進黨成立前進指揮所，在花蓮災區第一線協助災民，將物資送進光復鄉。（民進黨提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，上萬位民眾自動自發化身成「鏟子超人」，湧入災區協助救災、清淤，民進黨也在第一時間成立前進指揮所，這個週末還率百人志工團到第一線協助救災、分發物資。受災戶之一，從台北自願到花蓮偏鄉的教師劉哲瑋今天（28日）透過社群痛批，這幾天完全沒看到國民黨的人，「罷免可以查到民眾家裡，有公務員去按門鈴調查，現在完全不管災民死活！？這就是國民黨跟王、后所謂關心鄉親嗎？」

今天上午劉哲瑋在臉書踢爆花蓮縣府人員要求要有「災民識別證」才能領熟食，結果便當多到發不完，甚至最後只能丟棄，引發外界熱議。隨後他又分享一群身穿民進黨綠色背心的志工出現在災區的照片，「這個黨真的很可愛，當地人不愛他們，但他們知道什麼是『大愛』，災難來臨不應該分彼此。」

請繼續往下閱讀...

劉哲瑋接著表示：「我跟各位說，國民黨在光復有鄉黨部，然後我這幾天完全沒有看到國民黨的人。國民黨在花蓮縣各鄉鎮市也有基層組織，然而國民黨的人呢？罷免可以查到民眾家裡，有公務員去按門鈴調查，現在完全不管災民死活！？這就是國民黨跟王、后（傅崐萁、徐榛蔚）所謂關心鄉親嗎？」

劉哲瑋最後直言，「因為政黨在這時候不適合大聲宣傳，但作為在光復住兩年多，而且也是受災戶的我，必須把看到的事實說出來。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法