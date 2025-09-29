為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    徐榛蔚縣府太脫線！記者忍不住電爆官員影片掀熱議 網直呼解氣！

    2025/09/29 06:21 即時新聞／綜合報導
    徐榛蔚28日出席中央災害應變中心簡報，提多項需求盼中央專案協助。（記者王榮祥攝）

    徐榛蔚28日出席中央災害應變中心簡報，提多項需求盼中央專案協助。（記者王榮祥攝）

    首次上稿 09-28 22:58
    更新時間 09-29 06:21

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，花蓮縣府不僅挨轟災前未做好撤離工作，災後物資分配也頻出包，洪災發生多日後花蓮縣府27日終於召開首次公開記者會，但縣長徐榛蔚卻神隱，使得輿論怒火進一步升級。花蓮災後首場公開記者會上，有媒體記者忍不住「開電」縣府官員的影片在網上掀起熱議，大批網友直呼解氣。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，花蓮縣府直到27日才召開首場公開記者會說明進度，但原本說好上午10點半召開的記者會，拖到11點半才召開，原本傳出原因是徐榛蔚塞車堵在半路上，但記者會開始後卻不見人影，讓在場媒體炸鍋，紛紛質問「縣長去哪了？」，官員則辯稱「去勘災」。

    粉專「打馬悍將」分享27日的記者會上，縣政府秘書楊順宇被記者電爆的影片。記者直言徐榛蔚現在應該是要坐鎮指揮中心，告訴大家現在她在做什麼，縣政府在做什麼，而不是分頭做，而且徐榛蔚縣府開記者會從頭到尾就是在念稿而已，到現在還是不知道縣府的長期規劃是什麼？

    還有記者質問中央跟地方為何不能一起開記者會，楊順宇宣稱沒收到通知，馬上反被質疑，中央都開5天記者會了，縣府為何不去跟中央協調？楊順宇還想繼續辯，記者直接不耐煩地說：「你們連溝通都沒有去溝通不是嗎？」

    這段影片吸引2萬多名網友按讚，「看了真解氣」、「大家真的都看不下去了」、「徐榛蔚真的很無能！」、「兩光團隊，兩光效率！」、「從頭到尾都是官腔說法」、「活該欠罵」、「完全就是在躲媒體不敢面對」、「連記者也發火了，花蓮人真的很悲哀！」、「鴕鳥心態的花蓮縣政府，災害那麼嚴重，還在閃躲」、「為反對而反對，現在出事了還在搞對立」、「這就是自成一國的花蓮縣府，只會要大家募款，剩下的都不行」、「這秘書只是出來扛砲火的而已」。

    相關新聞請見：徐榛蔚去哪了？災後5天花蓮縣府首開記者會縣長卻神隱

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播