徐榛蔚縣府太脫線！記者忍不住電爆官員影片掀熱議 網直呼解氣！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，花蓮縣府不僅挨轟災前未做好撤離工作，災後物資分配也頻出包，洪災發生多日後花蓮縣府27日終於召開首次公開記者會，但縣長徐榛蔚卻神隱，使得輿論怒火進一步升級。花蓮災後首場公開記者會上，有媒體記者忍不住「開電」縣府官員的影片在網上掀起熱議，大批網友直呼解氣。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，花蓮縣府直到27日才召開首場公開記者會說明進度，但原本說好上午10點半召開的記者會，拖到11點半才召開，原本傳出原因是徐榛蔚塞車堵在半路上，但記者會開始後卻不見人影，讓在場媒體炸鍋，紛紛質問「縣長去哪了？」，官員則辯稱「去勘災」。

粉專「打馬悍將」分享27日的記者會上，縣政府秘書楊順宇被記者電爆的影片。記者直言徐榛蔚現在應該是要坐鎮指揮中心，告訴大家現在她在做什麼，縣政府在做什麼，而不是分頭做，而且徐榛蔚縣府開記者會從頭到尾就是在念稿而已，到現在還是不知道縣府的長期規劃是什麼？

還有記者質問中央跟地方為何不能一起開記者會，楊順宇宣稱沒收到通知，馬上反被質疑，中央都開5天記者會了，縣府為何不去跟中央協調？楊順宇還想繼續辯，記者直接不耐煩地說：「你們連溝通都沒有去溝通不是嗎？」

這段影片吸引2萬多名網友按讚，「看了真解氣」、「大家真的都看不下去了」、「徐榛蔚真的很無能！」、「兩光團隊，兩光效率！」、「從頭到尾都是官腔說法」、「活該欠罵」、「完全就是在躲媒體不敢面對」、「連記者也發火了，花蓮人真的很悲哀！」、「鴕鳥心態的花蓮縣政府，災害那麼嚴重，還在閃躲」、「為反對而反對，現在出事了還在搞對立」、「這就是自成一國的花蓮縣府，只會要大家募款，剩下的都不行」、「這秘書只是出來扛砲火的而已」。

