經民連籲積極提案抗藍白 陳培瑜：後續推進才是「眉角」

針對立法院新會期朝野攻防，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今呼籲，民進黨團51戰隊不用等行政院所提議案，只要是對人民有利、可爭取民心的法案，就趕快提案和藍白對打，黨內協調整合是後面的事。對此，民進黨團書記長陳培瑜認為，每一個委員對於自己關注的法案，都會透過法案去運作，沒有一定要等總統或行政院的優先法案，後續推進的關鍵才是「眉角」。

陳培瑜表示，很多委員都會有各式各樣自己的版本想要先做，不管有沒有和行政院討論過，很早就在做這件事。她認為，過去3個會期的很多政治攻防，比較集中在某一些議題或法案上，例如針對大罷免，所以經民連可能有所忽略，因此對於其呼籲，也沒有所謂贊不贊成，因為一直以來都有委員這樣做。

至於積極提出福國利民法案，陳培瑜舉例，上會期通過的貨物稅條例，其實之前在財政委員會，民進黨委員就有在討論，只是在和財政部對接稅損會差別多少、從哪裡補稅收等，在細節上多加討論。她印象中幾個委員蠻早就提出來了。

陳培瑜認為，區域委員或不同委員會的委員，其關注的內容應該都還是會透過法案去運作，沒有一定要等總統或行政院的優先法案。陳說，就像她之前遞補成為立委後，也是先提了「營養午餐專法」，「對我來說，就是我們覺得重要的事情，我們接收到民意了，然後和專家學者團體討論，可以做的通常都會先提啊。」

陳培瑜指出，只是在立法院的運作上，有沒有辦法從委員會積極往前推進、召委願不願意排案、有沒有機會往二讀、三讀去討論，甚至針對內容協商。她強調：「後續推進的關鍵才是『眉角』，大家都可以提案，所以我倒覺得沒有太大的問題，不過還是真的很謝謝中強的提醒，給我們底氣！」

