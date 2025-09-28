郝龍斌屏東座談會 周典論力挺喊拚「屏縣7成得票率」

國民黨主席候選人郝龍斌今天下午參加屏東市勝利新城見面會。（記者羅欣貞攝）

國民黨主席候選人郝龍斌拜票行程今（28）日下午抵達屏東市，先是到勝利新城參加見面會，接著到屏東縣議會、出席屏縣黨員團結座談會，都受到熱烈歡迎，屏東縣議會議長周典論一路陪同力挺，喊出讓郝龍斌在屏東縣得票率7成的目標。

國民黨籍的周典論表示，他所以支持郝龍斌，是當前國民黨最需要的就是黨內團結，郝龍斌行政歷練、黨部歷練都很完整 ，從不批評任何人、非常溫和穩定，這種人才能夠來團結整個團隊；而且主席若有私心，總統候選人就會有變數，造成國民黨分裂失敗，郝龍斌在國民黨最需要的時候站出來，無所求，只為黨的團結及將來勝選打拚，沒有私心的領導人，才能讓國民黨的未來有重大改變，能看到希望，所以他堅定支持郝龍斌。他並向全場踴躍出席的黨代表、黨籍公職人員喊話，這次要為郝龍斌拚出7成的得票率。

郝龍斌則說，從政最重要的是為人民、為國家服務，他不管當環保署長、立委、台北市長 ，心中都只有民意跟人民，而且清清白白、有公信力、人緣也很好，他會用清白和公信力帶領國民黨，讓國民黨的形象改變，擦亮國民黨的招牌。

郝龍斌指出，他當黨主席後，第一時間就跟民眾黨商量如何合作，藍白合不只要在選舉中間合作，更重要的是在地方與中央共組聯合政府，只有這樣力量才會大，而先決條件是國民黨要強、要好，國民黨要主導。

郝龍斌也說，最近幾位候選人都強調世代交替，這影射的是年輕人做黨主席，但這個觀念不對，應該是要跨世代合作，唯有讓大家心服才能夠合作，因此黨主席除了領導力、執行力，還要能跨世代合作，不能有個人英雄主義、不是一個人的武林，黨主席要讓所有戰將各就各位，讓所有戰將都是英雄，整個團隊是一個戰鬥團隊，這點他做得到。

國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉上午出席另位候選人羅智強在屏東市的政見會後，下午也參加郝龍斌在屏東縣議會的團結座談會。

郝龍斌勝利新城見面會，受到全場熱情歡迎。（記者羅欣貞攝）

郝龍斌接著到屏東縣議會參加「屏東挺郝的團結座談會」，議長周典論（右3）等人力挺。（記者羅欣貞攝）

郝龍斌到屏東，議長周典論號召國民黨代表、公職人員到場力挺，場面盛大。（記者羅欣貞攝）

