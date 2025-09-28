為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    郝龍斌屏東座談會 周典論力挺喊拚「屏縣7成得票率」

    2025/09/28 19:36 記者羅欣貞／屏東報導
    國民黨主席候選人郝龍斌今天下午參加屏東市勝利新城見面會。（記者羅欣貞攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌今天下午參加屏東市勝利新城見面會。（記者羅欣貞攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌拜票行程今（28）日下午抵達屏東市，先是到勝利新城參加見面會，接著到屏東縣議會、出席屏縣黨員團結座談會，都受到熱烈歡迎，屏東縣議會議長周典論一路陪同力挺，喊出讓郝龍斌在屏東縣得票率7成的目標。

    國民黨籍的周典論表示，他所以支持郝龍斌，是當前國民黨最需要的就是黨內團結，郝龍斌行政歷練、黨部歷練都很完整 ，從不批評任何人、非常溫和穩定，這種人才能夠來團結整個團隊；而且主席若有私心，總統候選人就會有變數，造成國民黨分裂失敗，郝龍斌在國民黨最需要的時候站出來，無所求，只為黨的團結及將來勝選打拚，沒有私心的領導人，才能讓國民黨的未來有重大改變，能看到希望，所以他堅定支持郝龍斌。他並向全場踴躍出席的黨代表、黨籍公職人員喊話，這次要為郝龍斌拚出7成的得票率。

    郝龍斌則說，從政最重要的是為人民、為國家服務，他不管當環保署長、立委、台北市長 ，心中都只有民意跟人民，而且清清白白、有公信力、人緣也很好，他會用清白和公信力帶領國民黨，讓國民黨的形象改變，擦亮國民黨的招牌。

    郝龍斌指出，他當黨主席後，第一時間就跟民眾黨商量如何合作，藍白合不只要在選舉中間合作，更重要的是在地方與中央共組聯合政府，只有這樣力量才會大，而先決條件是國民黨要強、要好，國民黨要主導。

    郝龍斌也說，最近幾位候選人都強調世代交替，這影射的是年輕人做黨主席，但這個觀念不對，應該是要跨世代合作，唯有讓大家心服才能夠合作，因此黨主席除了領導力、執行力，還要能跨世代合作，不能有個人英雄主義、不是一個人的武林，黨主席要讓所有戰將各就各位，讓所有戰將都是英雄，整個團隊是一個戰鬥團隊，這點他做得到。

    國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉上午出席另位候選人羅智強在屏東市的政見會後，下午也參加郝龍斌在屏東縣議會的團結座談會。

    郝龍斌勝利新城見面會，受到全場熱情歡迎。（記者羅欣貞攝）

    郝龍斌勝利新城見面會，受到全場熱情歡迎。（記者羅欣貞攝）

    郝龍斌接著到屏東縣議會參加「屏東挺郝的團結座談會」，議長周典論（右3）等人力挺。（記者羅欣貞攝）

    郝龍斌接著到屏東縣議會參加「屏東挺郝的團結座談會」，議長周典論（右3）等人力挺。（記者羅欣貞攝）

    郝龍斌到屏東，議長周典論號召國民黨代表、公職人員到場力挺，場面盛大。（記者羅欣貞攝）

    郝龍斌到屏東，議長周典論號召國民黨代表、公職人員到場力挺，場面盛大。（記者羅欣貞攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播