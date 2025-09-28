潭子黨員座談 羅智強：國民黨將推樺加沙及光復鄉災害重建條例

國民黨主席候選人、立委羅智強南下台中潭子舉行黨員座談會， 宣布國民黨將推出樺加沙及花蓮光復鄉堰塞湖潰堤的災害重建條例。（記者歐素美攝）

國民黨主席候選人羅智強今（28日）晚在台中市潭子區潭陽里暨潭北里聯合活動中心舉辦黨員座談會，立委高金素梅及楊瓊瓔也出席站台力挺；羅智強以立法院國民黨團書記長身分，當場宣布黨團會推出樺加沙及花蓮光復鄉堰塞湖潰堤的災害重建條例、編列特別預算，強調「全台灣同島一命，幫助花蓮的兄弟姊妹」。

「花蓮加油！光復鄉加油」，羅智強說，他是花蓮出生的小孩，不捨鄉親受苦，希望大家一起幫花蓮加油；國民黨立院黨團已捐了100萬元，用國家的力量來幫助受困的災民，這是我們的本分，國民黨立院黨團永遠站在台灣人民這一邊。

請繼續往下閱讀...

羅智強表示，他一路走來始終如一，不會改變自己立場，目前只有他提出希望台中市長盧秀燕選總統的政見，黨主席1人要交1320萬元，大家都要做4年，只有他願意縮短自己的任期，就是要為國家、也為下一個太陽。

羅智強指出，盧秀燕這次不選主席，是要顧好台中，卸任後舞台在哪裡？選總統最好的舞台就是黨主席，他不為個人政治利益及權位，一心一意希望下架民進黨，為國民黨著想，因為支持盧秀燕就是要國民黨贏、重返執政；1個太陽一定贏，2個太陽就變太陽餅，他總統輔選勝利百分之百，要大家信任他，因為他輔選2次都贏。

羅智強說，他最有毅力，走遍全國各角落，就是要告訴大家國民黨不一樣了，不再高高在上，願意跟人民站在一起，這是黨主席非常重要的特質，他要帶領國民黨打勝仗，從台北市議員、大安區立委，大罷免都是高票過關，他是打勝仗的將軍，卻有人說千萬不要選羅智強，因他戰力太強、表現太好，這種人留在立法院就好；國民黨不團結才會輸3次，團結要從自己做起。

羅智強表示，他曾要選桃園市長、是「勇腳強」，3個月逐戶敲門拜訪，若他選一定贏，但國民黨提名前行政院長張善政，他就沒有選到底，這是他這輩子最大的委屈，因為他選下去就是民進黨贏，他沒有辦法接受，只好吞下委屈。

羅智強強調，國民黨過去自卑、軟弱太久了，要一個高強的主席，選羅智強就對了，絕對把國民黨的光榮感找回來！

高金素梅說，民進黨做不好要下架它，就要跟民眾黨合作，稱讚羅智強論述強、有膽識、敢拚，願意為黨犧牲奉獻，所以她力挺羅智強，高喊「讓有能力的中生代接棒」！

羅智強南下潭子舉行黨員座談會，全場高喊「羅智強加油」。（記者歐素美攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法