國安韌性預算無急迫性？海巡署駁：須儘速強化海域安全執法能量

針對中國灰色行動襲擾，海巡署爭取預算強化海域執法能量。（記者姚岳宏翻攝）

立法院預算中心近日針對行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」的評估報告，質疑其中「國安韌性預算無急迫性」；海巡署表示，相關預算將儘速打造下一階段新式艦艇，並引進無人載具及紅外線等監偵科技設備，強化整體海域執法能量，呼籲社會各界支持海巡爭取特別預算的急迫性與必要性。

海巡署指出，台灣持續面臨中國軍事威脅，整體海域情勢逐漸升溫，海委會須應處國安、治安、平安多元挑戰，尤其中國灰色行動襲擾，不斷試探我國防衛能量潛在破口，以年度預算及現有人力裝備，已無法有效應對當前嚴峻的國際情勢及不斷升級的灰色地帶威脅，急需依照「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，納入295億餘元預算，全力支持海巡現代化與整體能力強化。

請繼續往下閱讀...

海巡署表示，為應對目前岸海能量不足困境，海委會指導海巡署從陸、海、空3D思維，強化海巡空中能量、現代化雷達及全海域調查，建構全方位監控網；另提升第一線部署艦艇密度，更靈活應對中國灰色地帶策略；也全力優化後勤裝備。希望在最短時間內，在全國海岸完善建置紅外線熱影像系統等設施，改善夜間肉眼守護國土窘境，並納入岸、海、空偵蒐能力，讓海巡弟兄守護海疆能力蛻變、立體化，妥適應對中國的複合型多元威脅。

海巡署強調，政府提出國安韌性特別條例並編列特別預算，是顯示國家的決心，更是對台灣人民的保證，海巡署看見威脅，也必須準備好面對威脅的韌性，呼籲社會各界支持海巡爭取特別預算的急迫性與必要性，讓海洋不只是疆界，更是台灣安全的第一道防線。

海巡署指出，中國不斷試探我國防衛能量潛在破口，以年度預算及現有人力裝備，已無法有效應對當前嚴峻的國際情勢及不斷升級的灰色地帶威脅。（記者姚岳宏翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法