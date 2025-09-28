曝70名長者沒飯吃 花蓮鄰長求援卻被酸「求表現」 氣炸飆罵！

大同村鄰長向外界求援卻被酸是在「求表現」，讓他相當氣憤。（圖翻攝自Threads）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，大同村傳出有近70名老人因交通受阻，連續3天只能靠包子、饅頭果腹，無法領取便當，消息一出引發網友關注。沒想到披露這件事向外界求援的大同村鄰長居然被長官責備，還被酸是「求表現」，讓這位鄰長相當氣憤；鄰長的愛女今天（28日）也在社群替父親抱不平，掀鄉民熱議。

花蓮光復發生洪災，雖然這幾天外界物資不斷湧入，但大同村仍傳出災民沒有飯可以吃。大同村2鄰鄰長接受訪問時表示，雖然有便當發放，但送到村長手上後，包括2鄰、12鄰及14鄰等部分鄰里卻完全領不到，導致60至70位行動不便的長者陷入斷炊困境。鄰長還說，沒有便當吃，花蓮社會局要他們繼續吃饅頭，已經連吃3天了，直到有部落青年送熱飯進來，才吃到災後第一口米食。鄰長更批，鄉公所、社會局基本上已經失能，要個飯都沒有。

請繼續往下閱讀...

這位鄰長受訪的影片馬上造成瘋傳，大批網友除了自發響應，願意協助送餐，同時也痛批花縣府物資分配存在大問題。沒有想到該鄰長今天又透露，他受訪對外求援卻惹長官不高興，還被質疑是在「求表現」，這讓他相當生氣：「我表現個X啊！我只是個鄰長，我沒有拿你們一毛錢，我不是公務人員，你們在靠X什麼東西咧？我不懂！我在服務我的這些阿公、阿嬤而已……」

鄰長的女兒今天也在Threads上發文，「我爸爸只是一個小鄰長，已是花甲年齡，我當下真的好心痛看到他這麼努力還要被罵。我一直打電話跟他說先顧好自己，但他出於鄰長的責任忙前忙後。我媽媽當天遇到潰堤直接跳車自救，在屋頂被困四個小時，80歲的阿嬤從家裡被沖到外面。在外縣市的我只能一直報警打119，沒辦法趕回去。爸爸從台東趕上來，只能把家人先安置到沒有受災的親戚家裡，自己去面對大同村62戶的各種問題。」

「我在23號得知消息後，24號早上抵達光復鄉過去送水送食物。當下完全認不出這是我家，一瞬間什麼都沒了，當時還有老人被困在二樓下不來。讓我最氣憤的是救災車直接路過忽視，給我們食物的人居然是馬太鞍青年團的成員。請問攻擊我父親沒有食物可以吃是什麼心態？政府沒有分配好資源你要怪他未免也太好笑，他已經做了能力以上的事情。」

她說，「當天若不是我和我老公從宜蘭下花蓮送物資，我家附近鄰居根本沒水沒物資。而且一開始的物資地點是設立在大進國小，請問在那種情況你們還要讓村民走路至少20分鐘左右去拿物資是否合理？第二次溢流也是這邊有知情人士發訊息告知，若要等政府發布完全來不及。災難來臨是政治重要還是人命重要？不要再顯得我們台灣民眾都是一群搞不清楚狀況、對人不對事了拜託！」

網友紛紛表示，「幫爸爸打氣請他不要理會不理性的聲音」、「感謝他的付出，也希望能注意自身狀況，別太勞累」、「其實找資源不該是鄰長的工作，鄰長應該是幫忙發放而已，鄰長又不是真正的公職人員，頂多就像是巡守隊這樣，自願幫里內服務的人而已」、「在這種情況還要幫忙做協調找食物還要被罵真的很辛苦」、「你的爸爸很了不起！認真又負責」、「很心疼大同村的狀況，也覺得您爸爸很盡責」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法