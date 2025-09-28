呼應經民連主張 鍾佳濱建議政府「先利民、再福國」

民進黨立委鍾佳濱。（資料照，記者廖振輝攝）

針對立法院新會期朝野攻防，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今呼籲，民進黨團51戰隊不用等行政院所提議案，只要是對人民有利、可爭取民心的法案，就趕快提案和藍白對打，黨內協調整合是後面的事。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示贊同，認為「福國利民」的順序也許可以調整，先利民、再福國；民富則國強，國強則福國。人民支持，國家就可以做更重大的建設。

對於經民連的主張，鍾佳濱表示：「我持正面肯定」。他說，行政院為強化國家韌性、讓台灣更安全，提出福國的好政策，但人民比較沒有感受到利民這一塊。或許在比重上，要更把利民放在福國之前，人民感受到有利，當然支持，而人民支持，政府就更有力量對國家做更重大的建設，相信這也是民眾所希望的。



鍾佳濱舉例，現在領國民年金的民眾，可以說是經濟最弱勢的階層，「我在地方感受很深啊！」他說，領老農津貼有8千元，可是參加國民年金保險的卻領不到4千元，怎麼樣讓這些最弱勢的人可以得到政府預算上的照顧。又或者是說，政府不斷在照顧的包括青年、婦女等，細緻來看，還是有很多可以強化之處。

鍾佳濱認為，或許把利民的政策先標榜出來，讓大家去思考說，當中央政府要推動這些利民的政策，需要預算支持，因此在預算的分配上，就不能夠一面倒的往藍白的方向去走，不然藍白的主張只感覺到是地方想搶錢，但老實說人民也沒有感受到，「你們搶了這些錢之後，到底人民得到什麼？」

鍾佳濱說，現在除了普發現金1萬元之外，在野黨就是以財政收支劃分法拿走那麼多錢，甚至還發生低級烏龍，搞出公式錯誤發不出去。後續的國家財政，要怎麼把這些錢用在人民迫切的需求上，例如上述的國民年金就是很好的例子。相信30日行政院長卓榮泰的施政報告，委員提出的質詢或建言應會有所呼應。

鍾佳濱也認為，利民和福國沒有衝突，只有先後順序之別，或許行政院可以思考一下，過去的政治思考方向是對的，但順序上可以調整，先讓人民感受到利民，民富則國強，國強就能福國。「在重點和順序上，我們可以做一些調整。」

