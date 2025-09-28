為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    被控養狗仔 黃國昌神隱2天持續無「公開行程」

    2025/09/28 17:57 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，他未曾回應此事，不僅本週末未安排公開行程，明日週一也依舊「神隱」。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，相關人馬身分還是現職中央社司法線記者，引發爭議。不過，面對各方質疑聲浪，黃國昌自27日起皆未曾回應此事，不僅本週末未安排公開行程，明日週一也依舊「神隱」。

    黃國昌涉養狗仔集團一事自27日被媒體踢爆後，民眾黨僅透過文字回應，鏡媒體2023年夏天對黃國昌跟拍騷擾，黃國昌才會反蒐證自保；事隔2年，鏡報卻以當時的對話內容編造故事、張冠李戴，以此配合綠營搞潑糞，王義川再出來叫囂謾罵，還扯上他被中國宣布制裁，又是抹紅老招。

    不過，黃國昌本人自27日當天起皆未親上火線回應爭議，且從黃國昌宣布投入明年新北市長選舉後，以往每週末都會有地方行程，如今卻罕見地週末2天都未有公開行程。豈料，民眾黨稍早又在媒體群組再次說明：「黃國昌明日無黨務公開行程，感謝。」

