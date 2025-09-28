為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳光復前進將軍離島傾聽民意 強化生活與觀光雙保障

    2025/09/28 17:49 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復前進將軍離島，聽取民眾心聲。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復前進將軍離島，聽取民眾心聲。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復今（28）日率領縣府團隊，隨同議員陳佩真搭船前往望安鄉將軍村，實地考查多項地方建設與民生設施規劃，展現縣府對偏鄉離島地區發展的重視與承諾。

    此次考察行程涵蓋將軍衛生所新建工程進度、遊客公廁設置地點評估、聽裝油料供應站設置位置的現勘、將軍東側碼頭凸堤路面整修，以及旅客候船室新建規劃等，以期保障居民生活便利與出海安全，並持續推動觀光發展穩定成長。

    陳光復表示，將軍衛生所新建攸關離島居民的生命安全與健康福祉，縣府會加速工程的推動，以保障離島居民能獲得即時而穩定的醫療照護；針對碼頭凸堤路面有龜裂破損情形，他也已指示業務單位儘速辦理修復，確保民眾通行與作業安全無虞。

    在公共服務上，公廁設置與候船室新建規劃將與地方進一步討論、聽取鄉親意見，期望能落實在地需求、創造更友善的觀光與生活環境。此外，對於離島油料供應問題，陳光復特別感謝中油對離島民生的支持與協助。他表示，未來若聽裝站設置完成，將可大幅減少居民與漁民往返望安加油的時間與成本，進一步提升居民生活便利與觀光服務品質。

    今日適逢「將軍教會60週年感恩禮拜」，一行人特別前往教會表達祝福，並與警察同仁攜手進行反詐騙宣導，提醒民眾提高警覺，勿輕信「穩賺不賠」、「保證獲利」等詐騙話術，更不要輕意將款項匯入陌生帳戶。若遇可疑狀況，應立即撥打110或165反詐騙專線查證，以保障自身財產安全。

    下鄉不忘反詐，陳光復在將軍教會宣導反詐。（澎湖縣政府提供）

    下鄉不忘反詐，陳光復在將軍教會宣導反詐。（澎湖縣政府提供）

