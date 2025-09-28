中國向陽紅、東方紅科研船擾我北部海域 海巡淡水艦、台中艦強勢驅離

海巡艦艇驅趕闖我海域的中國科研船「向陽紅18」。（記者姚岳宏翻攝）

海巡署今天偵獲「向陽紅18」、「東方紅3」等2艘中國科研船，同時出現在我國北部海域，分別往東南及東北方向航行，海巡署立即調派淡水艦、10033艇及台中艦、3553艇等2艦2艇，分別以2對1方式全程併航監控，並迫近強勢驅離，迫使2艘中國科研船改變航向，往外駛離我國海域。

海巡署表示，今日9時58分偵獲中國科研船「向陽紅18」於彭佳嶼西北方58浬，持續航往我國海域，海巡署立即調派線上淡水艦及10033艇前往應處，12時16分10033艇於彭佳嶼西方7.8浬廣播驅離後，運用船藝技巧持續逼迫「向」船改變航向，並與「向「船」通聯獲復：「向」船已轉向往外航離，15時45分，「向」船於彭佳嶼東方25浬，以航向146、航速10節航出我國限制水域外，現場改由3529艇持續監控。

在驅離「向」船同時，海巡署也於今日12時35分偵獲另1艘「東方紅3」中國籍科研船，於富貴角北北西方42浬（限制水域外14浬），往東北方向航行，立即派遣台中艦 、3553艇持續於我國限制水域外界線平行監控；16時「東」船於彭佳嶼北北西方40浬，改由淡水艦及3553艇持續監控，嚴防「東」船進入我方水域。

海巡署強調，中國科研船無視國際法規範，闖入我國水域之行徑，海巡署予以嚴正譴責，並呼籲中國停止類似破壞區域和平穩定之作法，以免引起兩岸人民反感。海巡將持續秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國公務船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

