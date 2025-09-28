習近平擬逼川普表態反台獨 國安高層：中對美戰略藐視不會得逞

《華爾街日報》獨家揭露了中國國家主席習近平，為實現其「中國夢」的終極野心，正精心策劃一場針對美國川普政府的重大外交交易。（美聯社資料照）

《華爾街日報》揭露，中國國家主席習近平正盤算利用美國總統川普渴望達成經濟協議的心理，施壓美方表態「反對」台灣獨立。對此，我國安高層今天表示，中國寄望美國政黨輪替找尋戰略空窗的企圖，本質上是對華府的戰略藐視，不會成功。

國安高層受訪表示，中國一貫在各種可能的機會，嘗試破壞台美以及友盟間的互信和合作，一點也不令人意外。不過，正如北京一度以為能在對等關稅談判期間，離間美歐關係，弱化歐洲對俄羅斯的態度，甚至讓歐洲忽略印太安全，不僅未能做到，相反地讓歐洲更加注意中國帶來的各種複合威脅，並強化在印太安全上的存在。

請繼續往下閱讀...

國安高層強調，持續穩健發展的台灣，是印太地區穩定安全的關鍵，印太地區的穩定安全更是美國的戰略核心利益。中國寄望於美國不同政黨執政而找尋戰略空窗的企圖，本質上是一種對華府的戰略藐視，但並不會成功。

這位高層也說，很明顯的例子是，華府一方面尋求與北京的和緩，但同時更強化在島鏈間更多的安全存在，包括近期更多更具規模的跨國軍事演練等，就是很好的證明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法