為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    習近平擬逼川普表態反台獨 國安高層：中對美戰略藐視不會得逞

    2025/09/28 17:32 記者陳昀／台北報導
    《華爾街日報》獨家揭露了中國國家主席習近平，為實現其「中國夢」的終極野心，正精心策劃一場針對美國川普政府的重大外交交易。（美聯社資料照）

    《華爾街日報》獨家揭露了中國國家主席習近平，為實現其「中國夢」的終極野心，正精心策劃一場針對美國川普政府的重大外交交易。（美聯社資料照）

    《華爾街日報》揭露，中國國家主席習近平正盤算利用美國總統川普渴望達成經濟協議的心理，施壓美方表態「反對」台灣獨立。對此，我國安高層今天表示，中國寄望美國政黨輪替找尋戰略空窗的企圖，本質上是對華府的戰略藐視，不會成功。

    國安高層受訪表示，中國一貫在各種可能的機會，嘗試破壞台美以及友盟間的互信和合作，一點也不令人意外。不過，正如北京一度以為能在對等關稅談判期間，離間美歐關係，弱化歐洲對俄羅斯的態度，甚至讓歐洲忽略印太安全，不僅未能做到，相反地讓歐洲更加注意中國帶來的各種複合威脅，並強化在印太安全上的存在。

    國安高層強調，持續穩健發展的台灣，是印太地區穩定安全的關鍵，印太地區的穩定安全更是美國的戰略核心利益。中國寄望於美國不同政黨執政而找尋戰略空窗的企圖，本質上是一種對華府的戰略藐視，但並不會成功。

    這位高層也說，很明顯的例子是，華府一方面尋求與北京的和緩，但同時更強化在島鏈間更多的安全存在，包括近期更多更具規模的跨國軍事演練等，就是很好的證明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播