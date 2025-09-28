便當多到發不完還臭掉！傳要有「災民證」才能領 花縣府遭撻伐

花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上週二（23日）發生溢流，重創位處下游的光復鄉，有網友在網上踢爆，明明外界踴躍捐贈物資、食物，但縣府人員要求需要有「災民識別證」才能領便當，嚴格控制便當發放，結果一堆便當放到臭掉，只能丟了。這件事曝光後，隨即引發外界熱議，律師林智群直呼花蓮縣府「廢到笑」，「這樣的物資調配，比無政府狀態更糟糕！」

受災戶之一，自願從台北到花蓮光復擔任偏鄉教師的劉哲瑋，今天（28日）在臉書發文提到，「昨天，我住在災民收容所，我自己從台北自願到偏鄉擔任教師，我租屋處也都是淤泥，也是受災戶，昨晚住在以前任教的大進國小，現在那是災民收容所。結果，早上我要領早餐，卻被拒絕。這不是第一線公務員的問題，而是上頭到底誰下令，災民必須掛識別證才能領物資？明明物資多到必須丟掉，昨天我晚上8點多回大進國小，被塞了便當，便當多到發不完，還有熟食只能丟棄，結果縣府這樣搞。」

請繼續往下閱讀...

另外有網友在Threads轉發相關消息，語帶嘲諷說道，「縣府：『不好意思，便當只有持災民識別證的災民才能領哦！』，災民：『……那個災民識別證要去那辦？』，縣府：『不好意思，縣府單位假日沒上班唷』」。鄉民紛紛砲轟，「領便當時很嚴謹，撤離時卻沒有」、「災民識別證到底是什麼鬼啦，花蓮縣政府真的不要鬧了」、「災民識別證是什麼？便當也不是你們縣政府買的，你們為什麼可以分配資源？」、「便當應該直接發給需要的人，不需證件就能領取才對，太多便當最後竟然丟掉，實在太浪費！」、「領個便當還要識別證？災民這麼多，只是想要填飽肚子都要被刁難」、「荒謬至極！」

林智群也PO文酸，現在花蓮縣府搞一個要有災民證才能領便當的措施，但現在正在放連假（9/27-9/29，教師節），災民想辦識別證也要等到週二（9/30），「麻煩災民再忍耐兩天，就可以領便當了。喔不對，災民的身分證都被泥流掩埋了，災民要先申請身分證，身分證下來之後，才能申請災民證喔！縣政府人員堅持檢查災民證，嚴格控制便當發放，然後傍晚一堆便當臭掉，只能丟掉，這樣的物資調配，比無政府狀態更糟糕！反正都是要領便當的，只是不知道先領哪個便當。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法