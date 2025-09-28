為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳佩琪臉書稱柯喝北所水半年就結石 北所駁斥：飲用水符合標準

    2025/09/28 16:08 記者吳昇儒／台北報導
    柯妻陳佩琪今在臉書上質疑柯喝了北所的水才會跑出石頭（指體內結石），北所對此駁斥，表示所內提供收容人安全衛生飲（用）水，每季委外專業機構檢驗水質、並公告結果，均符合相關規範與標準。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲因涉及京華城、政治獻金等弊案，目前審理中，日前裁定7000萬元交保。柯妻陳佩琪今在臉書上質疑台北看守所飲用水質不佳，認定柯喝了北所的水才會跑出石頭（指體內結石）。北所對此駁斥，表示所內提供收容人安全衛生之飲（用）水，每季委外專業機構檢驗水質、並公告結果，均符合相關規範與標準。

    陳佩琪在臉書上表示，柯文哲4月初腎結石開完刀之後，說石頭都打掉了，但此次體檢，石頭又跑出來了。結論是「喝北所水約半年就會跑出石頭來」，跟柯結婚35年，真不知道枕邊人有泌尿道結石。

    台北看守所今駁斥指出，依羈押法及相關規定，提供給收容人的安全衛生飲（用）水，每季都會請外部專業機構檢驗水質，並公告結果，均符合相關規範與標準。若收容人仍有疑慮，合作社有販賣簡易濾水器，可依個人習慣過濾房內「使用水」；飲用水部分均已確實按高溫殺菌流程處理後，提供收容人安心飲用。

    法界人士說，台北看守所收容過那麼多「同學」，倘若依柯妻所稱，只要被收容超過半年，豈非人人都有腎結石？柯妻在臉書上所述，言過其實。

    律師房彥輝表示，台北看守所的飲用水，根據公開資訊可知，是使用自來水，應已符合國人用水相關衛生與健康規範及檢驗標準；而陳佩琪身為醫師，根據其醫學專業，對於腎結石產生的原因，應該非常清楚，應釐清是否當事者本身體質問題、或者是飲食習慣所造成，如無合理懷疑就隨意指控北所的水質有問題，則北所每年收容人數達數千人，此種說法已徒增收容人及家屬恐慌，危言聳聽，且對柯文哲的案情也毫無幫助。

