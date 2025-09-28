為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    花蓮光復再傳「水來了」假警報！議員胡仁順爆是縣府人員亂喊

    2025/09/28 15:52 即時新聞／綜合報導
    胡仁順質疑花蓮縣府亂放「水來了」的假消息，試圖於卓榮泰院長在花蓮討論災後工作時引起災民恐慌。（擷取自renshunhu/Threads）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流，重創光復鄉。今（28日）再傳出馬太鞍溪恐將溢流的消息，導致現場志工、救災人員及民眾一度陷入恐慌。中央災害應變中心隨後發布澄清，昨嘗試引流未果今已封堵，若異常將會細胞廣播，並以海嘯防空警報發布。對此，當地議員胡仁順還原現場，痛批是縣府某單位人員到處大喊「水來了快跑！」，甚至造成小孩與家人走散，他怒斥：「再這樣亂喊，會出事的！」

    胡仁順稍早在Threads發文表示，「憤怒！到底是誰在放謠言？！」強調類似狀況已非首次，24日上午11時40分左右曾傳出一次「水來了」的假消息，今天中午約12時又重演，而且兩次剛好都發生在行政院長卓榮泰到花蓮討論災後工作的時間點，質疑背後恐有政治操作。

    胡仁順表示，自己就在重災區親眼看到縣府某單位人員到處高喊「水來了快跑」，導致現場群眾驚慌失措，紛紛擁擠往高處跑避，有小女孩因此與父母走散，最後是靠國軍協助才找回。胡仁順直言：「再這樣亂喊，真的會出事！」

    胡仁順強調，堰塞湖的監測由中央負責，中央當時完全沒有發布警示，甚至在記者會直播中也表達不知情，「結果縣府的人在喊？也沒有海嘯警報、沒有廣播，為什麼會有人在路上大喊？」他最後更呼籲中央與檢方介入調查，「我合理懷疑這是政治力操作！太過分了！」

    在 Threads 查看

