羅智強屏東政見發表會 高金素梅現身力挺

國民黨主席候選人羅智強今（28）日現身屏東市，受到民眾熱情歡迎。（記者羅欣貞攝）

國民黨主席候選人羅智強今（28）日上午在屏東市舉辦政見發表會，屏東縣黨籍議員黃明賢、縣黨部主委蘇清泉與多位市民代表、里長出席，無黨籍立委高金素梅也帶領屏縣服務團隊到場力挺。立委蘇清泉特別強調，他身為主委保持中立，此次屏縣有投票權的國民黨員約1.8萬人，希望能至少投出1.1萬張選票，呼籲大家踴躍投票。

羅智強今在屏東市永城里活動中心的政見發表會，是由與他交情深厚的黃明賢舉辦，氣氛熱烈。黃明賢表示，最重要的就是讓「強哥」羅智強好好闡述讓國民黨變革、讓年輕人出頭天有機會為國家多做事的理念，他全力輔選。

蘇清泉說，參選6人都是國之棟樑，他是主委，保持中立，黨主席選舉第一次政見發表會將於10月7日上午10點在屏市舉行，每人發表15分鐘。此次國民黨主席選舉非常重要，要選出最好的人選，上次屏縣有投票權黨員2萬人，這次少了2000人，所以吸引年輕人加入國民黨也是當務之急。

高金素梅帶領屏縣服務團隊，包括縣議員周陳曉玟、越秋女等人到場力挺。高金素梅表示，羅智強寬厚、有正義感、孝順，而且有情有義、愛國民黨，愛黨的決心沒有改變過，這次選舉他說要傾聽每位黨員的心聲，讓她很敬佩，她認為真正戰場是在立法院，所以要讓參選人中唯一的立委當選國民黨主席。

羅智強表示，屏東縣要重返執政，主席就要投羅智強，6名候選人都很優秀，但他最有戰力，可是卻有人對他說「你有戰力不要當主席」，讓他覺得莫名其妙，還有人問他「你能募款嗎？」事實是他沒當過主席，卻已幫國民黨募款超過3000萬了；他可以把國民黨全部帶起來、團結起來，也將會是最接地氣的黨主席。

羅智強今（28）日上午在屏東市舉辦政見發表會。（記者羅欣貞攝）

羅智強今（28）日上午在屏東市舉辦政見發表會，屏東縣議員黃明賢、無黨籍立委高金素梅等人力挺。（記者羅欣貞攝）

