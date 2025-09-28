獨家》北市留任工程人才祭獎金 任滿1年給3萬

公務機關工程人才流失嚴重，北市府明年人事費增編留任獎金，任每一年獎勵3萬元。（資料照）

台北市政府115年度總預算案歲出規模編列2142.05億元，其中為挽救公務員出走，工程專業人力找不到人的困境，人事費編列433.19億元，較今年法定預算430.45億元，增加2.74億元，約增0.64%，包括增編留任獎金、調增專業加給，自去年8月1日起任滿1年以上的工程人員，可望在明年過年前，領到一筆至少3萬元的留任獎金。

台北市公務人員出走，包括推動都更的都發局、城市建設息息相關的工務局，人員流失嚴重，不是往不用接觸第一線的中央調，就是被民間高薪聘用，有些單位甚至多年沒有新血加入。

人事處指出，北市府近年缺額率約4%，其中工程技術機關缺額較多，例如工務局及其所屬機關土木工程職務，平均缺額率約12%，主要因技術類職務提報公務人員考試，近年受到國家考試報考人數下降、錄取不足額或不足額分配，且技術類或需專業證照之職務代理性質，短期約聘僱人力召募不易或流動性高，影響人力遞補時效。

人事處表示，為了挹注人力，爭取提高工程機關公務人員待遇，獲行政院核定自2024年8月1日生效，調增專業加給及新增留任獎金，也調增工程獎金限額從13萬元提高為16萬元，另控留職缺改進用聘僱人力、增提考試預估缺及進用專門職業及技術人員等方式，增加用人來源，減少缺額。

主計處指出，今年度來不及編入人事費預算，若有需求則動用待遇準備，115年度由機關自行編列，總計433.19億元，較今年法定預算430.45億元，增加2.74億元，約增0.64%，主要是因考績晉級、工程機關工程人員專業加給調增及增加留任獎金，還有消防局增加員額。

工務局指出，依公務人員專業加給表（七）（表七）適用對象第2點，以機關名稱冠有工程、或以辦理公共工程興建為主要職掌業務等實際從事工程業務的專業人員，每月增加專業加給3000元；自去年8月1日起，連續任職同一機關滿1、3、5年者，隔年起視留任的實際需要，按年發給3萬元、4.5萬元、6萬元以內的一次性獎金。預計統一於春節前10日發給。

