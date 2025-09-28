與張俊雄同日加入「十人秘密組黨小組」 游錫堃：革命情感永難忘懷

總統府資政、行政院前院長張俊雄27日辭世，立法院前院長游錫堃今談及，他永難忘懷與張俊雄之間的革命情感。（資料照）

總統府資政、行政院前院長張俊雄27日辭世，享壽87歲。立法院前院長游錫堃今表示，「遽聞俊雄兄過世，難過與不捨！」游並提及自己與張俊雄同一天加入「十人秘密組黨小組」，那份革命情感讓他永難忘懷。而今該「小組成員在世者僅剩5人，不勝唏噓！敬請俊雄嫂及全體家屬節哀順變、保重身體！」

游錫堃說，懷念那個隨時準備去坐牢的歲月，那個黨禁、報禁、白色恐怖，參加組黨隨時有可能被捕的年代，「我與俊雄兄同一天加入『十人秘密組黨小組』，那份革命情感讓我永難忘懷。」

游錫堃憶及，1986年，民進黨創黨元老之一傅正先生邀約成立「黨綱、黨章研擬小組」，於7月3日召開第一次會議，出席者有費希平、傅正、黃爾璇、江鵬堅、尤清、周清玉、陳菊、謝長廷等8人，會中決定加邀張俊雄、游錫堃。「於是俊雄兄與我同時出席，組成後人所稱之『十人秘密組黨小組』，所研擬的黨綱、黨章，對39年前今日，民主進步黨「圓山組黨」幫助很大。

10人小組 成員在世者僅剩5人

游錫堃表示，「如今俊雄兄蒙主恩召，與江鵬堅、傅正、費希平、黃爾璇等5人先後離去，『十人秘密組黨小組』成員在世者僅剩5人，不勝唏噓！敬請俊雄嫂及全體家屬節哀順變、保重身體！」

