    首頁 > 政治

    外交重大突破！青天白日滿地紅國旗 歷史性飄揚美國市府廣場

    2025/09/28 14:35 編譯陳成良／綜合報導
    加州橘郡僑胞慶祝雙十，數百人聚集在加州爾灣市政府廣場，升美國及中華民國國旗。（中央社）

    加州橘郡僑胞慶祝雙十，數百人聚集在加州爾灣市政府廣場，升美國及中華民國國旗。（中央社）

    在美台無官方邦交、中國持續打壓台灣國際空間的背景下，我國青天白日滿地紅國旗，於27日歷史性地飄揚在美國加州爾灣（Irvine）市政府的廣場上！根據中央社報導，這場由僑界主辦、數百人參與的雙十國慶升旗典禮，在台裔市議員與美籍地方首長的共同力挺下，完成了一次意義非凡的「草根外交」重大突破。

    這場邁入第11屆的南加州僑界國慶升旗典禮，過去皆於公園舉行，今年因場地檔期衝突，迎來了意想不到的轉機。在台灣出生、九個月前當選爾灣市議員的劉令淳（Melinda Liu）扮演了關鍵推手。她得知主辦單位困境後，積極奔走協調，最終成功爭取到在市政府與市議會大樓後方的廣場草坪舉行。

    劉令淳受訪時表示，能促成這場活動在市府廣場舉行，「我覺得很榮耀」。她的努力，不僅為僑界解決了燃眉之急，更讓代表台灣的旗幟，罕見地出現在美國的官方場域，象-徵著台灣移民在美參政落地生根後，對提升台灣能見度的實質貢獻。

    美籍首長力挺：台美共享民主價值

    更具意義的是，加州橘郡（Orange County）首長、民主黨籍的佛里（Katrina Foley）也親自出席，與現場數百名僑胞一同高唱台美兩國國歌，見證兩國國旗冉冉升起。

    佛里致詞時，除了盛讚台灣社群對橘郡經濟的卓著貢獻外，更從價值層面，高度肯定台灣的民主成就。她表示：「台灣人民長期為民主奮鬥，對抗反民主的勢力，這正是我們珍視的價值。」

    佛里強調，美國建立在自由與民主的價值之上，「這是我們最重要的共同點」，她的發言，無疑是為台美民主同盟關係，下了最溫暖而有力的註腳。這場民主盛事，最終在施放和平鴿與各社團的熱鬧遊行中，圓滿落幕。

    美國加州橘郡首長佛里出席台灣僑胞舉行的雙十國慶升旗典禮。她表示台灣人民長期為民主奮鬥，與美國享有共同價值。（中央社）

    美國加州橘郡首長佛里出席台灣僑胞舉行的雙十國慶升旗典禮。她表示台灣人民長期為民主奮鬥，與美國享有共同價值。（中央社）

