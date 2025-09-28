為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    卓冠廷、呂家愷「藍綠合」 兔子裝合體助陣中秋夜

    2025/09/28 13:27 記者陳昀／台北報導
    民進黨新北市議員卓冠廷與國民黨新北市議員呂家愷攜手在地方舉辦中秋活動，並共同穿上兔子裝助陣。（卓冠廷提供）

    民進黨新北市議員卓冠廷與國民黨新北市議員呂家愷攜手在地方舉辦中秋活動，並共同穿上兔子裝助陣。（卓冠廷提供）

    「藍綠可以合作，從卓冠廷和呂家愷開始做起。」民進黨新北市議員卓冠廷與國民黨新北市議員呂家愷經常在政論節目吵得面紅耳赤，近日卻攜手在地方舉辦「翻烤鳳鳴抵家廷你」活動，共同穿上兔子裝助陣中秋活動，展現跨黨派攜手為地方服務的誠意。

    卓冠廷表示，鳳鳴里長陳芷柔曾向他提出，希望為快速成長、人口移入迅速的鳳鳴地區舉辦一場凝聚社區情感的活動，除了卓冠廷外，這個構想也獲得呂家愷響應，因此兩人決定共同促成陳里長的心願。

    卓冠廷表示，他和呂家愷不分藍綠、不分你我，與鳳鳴里長陳芷柔、鳳福里長簡騰源、鶯歌龍鳳夜市共同努力，成功實現「翻烤鳳鳴抵家廷你」，聚集近500位居民參與，大小朋友全家一起出門烤肉、和在地歌手華昇玩遊戲、猜燈謎，他和呂家愷也脫下背心、穿上兔子裝和大家互動玩樂。

    卓冠廷透露，他和呂家愷逐攤問候時，有位大哥眼眶泛紅地表示深受感動，原來平時立場不同的人，是可以放下成見共同為地方出力的；他也回應：「我們就是做對的事情，對地方好的事，我們就做，而且會繼續來做。」

    卓冠廷說，再次感謝，用心付出的陳芷柔里長、簡騰源里長、鶯歌龍鳳夜市、林碧麗隊長率領的鶯歌防宣隊、善德關懷協會，以及大力支持本次活動的協辦永慶房屋建國捷運店、鳳鳴站前店，及有巢氏房屋鶯歌鶯桃店、鳳鳴站前店。

