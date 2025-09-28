為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    回憶與張俊雄互動 銘傳教授杜聖聰：厚實柔軟手掌傳遞溫暖與溫度

    2025/09/28 14:24 記者洪美秀／新竹報導
    前閣揆張俊雄辭世，媒體人出身的學者杜聖聰也發文感念其厚實柔軟手掌傳遞的溫暖。（照片取自杜聖聰臉書）

    前閣揆張俊雄辭世，媒體人出身的學者杜聖聰也發文感念其厚實柔軟手掌傳遞的溫暖。（照片取自杜聖聰臉書）

    前行政院長張俊雄昨天辭世，享壽87歲，各界都發文追念其一生政治風格，而銘傳大學媒體人出身的教授杜聖聰也發文憶及與張俊雄的互動與情誼，包括在高雄跑新聞時與張俊雄的互動，也提到張俊雄訪美在雪地滑倒卻硬撐，導致延誤就醫，長期拄著拐杖到立法院問政的堅毅個性，更憶及張俊雄厚實柔軟的手掌對晚輩所傳遞的溫暖與溫度。

    杜聖聰發文提及對張俊雄印象深刻的事，是他有次訪美，因要拜會美國眾院外交委員會亞太小組主席索拉茲，不慎在雪地裡滑倒。但張俊雄擔心影響行程，硬是撐著沒及時就醫，結果延誤治療，長期拄著拐杖到立法院問政。那份堅持與敬業，到現在都讓他記得清清楚楚。

    更提到海軍阿兵哥「謝坤倉」事件，他曾因緣際會陪著張俊雄到醫院探視做選民服務，沒想到此事件經張俊雄在立院質詢後，整個案情大逆轉，也因為張俊雄的介入，讓真相得以被揭露，隨後張俊雄順利連任立委，更在政黨輪替後，在陳水扁擔任總統期間，榮任行政院長。

    後來張俊雄擔任行政院長，與其有多次機會碰面打招呼，至今張俊雄厚厚又柔軟的手掌，一直傳遞長者厚愛晚輩的溫度。退休後，張俊雄投入山區牧師宣教，雖與張俊雄已少有交集，但對張俊雄互動交流的往事讓人印象深刻，更感念其對晚輩的照顧與恩情，因此發文追思，願張俊雄院長安息。

