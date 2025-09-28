北市115年度總預算規模2142億元 無須舉債

台北市115年度總預算案歲入增加，其中房屋稅增加13.43億元。（記者何玉華攝）

台北市政府115年度總預算案已經送台北市議會，將於10月8日開始的定期會進行審議；市府指出，在不納入財政收支劃分法修正影響下，歲出規模編列2142億元，無須舉債。但受中央刪減一般性補助款、調整統籌分配稅額影響，預估北市獲配統籌款增加數恐遭大幅抵銷，後續將循追加（減）預算方式辦理。

台北市115年度總預算案歲入編列2098.01億元，較上年度2044.18億元，增加53.83億元，約增2.63%，主要是平均地權基金累積剩餘繳庫及房屋稅增加；歲出編列2142.05億元，較上年度2021.18億元，增加120.87億元，約增5.98%，主要補助教育發展基金、捷運系統建設基金等建設。歲入歲出差短44.04億元，連同債務還本尚需融資調度171.32億元，全數移用以前年度歲計賸餘彌平，無須舉債。

財政收支劃分法在今年3月21日公布，北市府指出，因中央尚未公布確切施行期程，115年度總預算案籌編不納入財劃法修正影響，暫依114年度預算數（統籌分配稅款696.83億元、一般性補助款138.93億元，共計835.76億元）編列，後續再配合中央核定及各部會調整的情形，循追加（減）預算方式辦理。

中央在今年5月16日函告地方政府，一般性補助款統一刪減27.3%，北市府今年核定的138.93億元刪減37.9億元，財政局長胡曉嵐說明，遭刪減的項目為教育補助、社會福利補助及基本設施補助項目，包括兒童及少年、老人、身心障礙等福利經費、教育經費、人本交通改善等經費，市府已在5月29日向行政院提起訴願。台北市長蔣萬安多次表達，已責成各局處積極盤點相關經費，市府代墊後，會積極的向中央爭取應有補助。

此外，中央8月底公布財劃法修正後各地方政府首次分配的統籌分配稅款金額，台北市由今年度696.8億元，增加至明年度的1149.2億元，總計增加452.4億元，幅度將近65%。但北市財政局反駁，地方財源尚須考慮一般性補助款與計畫型補助款，行政院已改變兩項補助款規則，預估北市獲配統籌款增加數恐遭補助款刪減數大幅抵銷。

其中，被刪減的包括捷運建設經費，市府表示，中央8月底以公文通知，4月核定的捷運建設補助經費將刪減75%；市府主管的4個捷運計畫，萬大線第一期、信義線東延段、環狀線南北環及東環段，明年合計減編59.875億元，已函復中央懇請辦理追加預算，如果中央未能補足缺口，明年第1季將要補辦預算舉債近60億元。若再加上配合出資興建的捷運汐止東湖線、基隆捷運，總共6個捷運計畫，10年經費缺口恐達650億元。

