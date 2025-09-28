內幕》雙城論壇暫緩 官員：蔣萬安不願講九二共識 MOU仲介條款遭刪

2024台北上海雙城論壇歡迎晚宴，12月16日晚間在圓山飯店舉行，台北市市長蔣萬安（右）與上海市副市長華源（左）互贈紀念品。（資料照）

雙城論壇延期不在9月舉行，台北市政府與上海市政府原定簽署兩項MOU，驚爆有仲介台灣人赴中工作的違法內容。知情官員透露，原本的MOU涉違反兩岸條例第34、35條，主管機關有要求修正，因修改後內容非中共所要，加上台北市長蔣萬安不願講九二共識，中共官方遂延期喊卡雙城論壇。

熟稔中共統戰的官員今日指出，雙城論壇原定9月25日在上海舉行，這次突然臨時延期在中國的台商也很關心，有人向北京當局打聽消息，得知蔣萬安「愛惜羽毛」不願在雙城論壇講九二共識。而且陸委會修正後正常MOU版本，並不是中共所要內容，中共當局便將論壇喊卡。

請繼續往下閱讀...

官員談及，政府審查MOU內容時，主管機關勞動部發現有違反兩岸人民關係條例，9月19日要求北市府修改MOU內容，北市府是沒有意見的，顯然這份MOU不是北市要推的，應該是中共想要推的，而北市府是有MOU就好。

官員直指，MOU有違反兩岸條例第34、35條，例如幫忙仲介、宣傳，我們都把它拿掉。針對尚未開放部分，雖然這是職業訓練培訓，但裡面涉及許多就業服務，「就業服務」是我國未對中國開放的，你怎麼可以仲介台灣人去對岸工作就業，這種MOU內容一定得刪掉。

「雙城論壇是市政交流、城市交流，中央並沒有委託北市府去跟對岸協商，本質不要搞錯！」官員說，職訓認證、發布證書都是涉及政府公權力事項，MOU內容寫得模模糊糊，這些都是違法的灰色地帶，真的不要太扯，尤其上述這些均涉及勞動部職權，地方政府不能代為執行簽署這些，所以我們都把它刪掉。

官員分析，從中共的角度，蔣萬安這次率團來上海，如果沒有要講兩岸都是中國人、九二共識或兩岸一家親，在MOU上又沒有讓步，只是簽署一些被陸委會拿掉的內容，並沒有辦法滿足需求。從北市府角度，參加雙城論壇只是要宣傳蔣萬安魅力，累積其政治資本。但對中國來講，蔣萬安不講九二共識的政治前提，也不學柯文哲講兩岸一家親，只是來上海展現個人魅力，試問中共統戰成果在哪裡？MOU又被修成這樣，那就乾脆先不要辦。

「中共辦雙城論壇不是為了推銷宣傳蔣萬安！」官員說，台北市政府當然審慎保守處理爭議，也非常愛惜蔣萬安的羽毛，MOU只是其中一項因素，但不是延期的真正原因，對中共而言，辦雙城論壇在對台統戰上是一定要得分或有成果，就算不簽MOU，至少也要講兩岸一家親、兩岸都是中國人，所以這裡面有台北和上海之間溝通的問題，但不要延期舉行都推給陸委會。

官員透露，有台商向北京當局打聽消息，北京方面回覆是蔣萬安不願意講九二共識。因為蔣萬安去上海講中共想要的政治前提，中共對台統戰才會得分，若蔣只是比照兩年前去上海的說法再重複一次，中共要的MOU也被拿掉情況下，等於中共完全沒有成果，它幹嘛幫你蔣萬安搭建舞台，讓雙城論壇成蔣施展魅力的秀場？

雙城論壇延期不在9月舉行，台北市政府與上海市政府原定簽署兩項MOU，驚爆有仲介台灣人赴中工作的違法內容。圖為2023年台北市長蔣萬安出席在上海舉行的雙城論壇。（中央社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法