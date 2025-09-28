卓榮泰、傅崐萁、徐榛蔚同台中央協調所 這次還相互感謝

行政院長卓榮泰（右）今天再度到花蓮光復災區，又與立委傅崑萁（左，背對鏡頭者）同台，今天雙方沒有互相大小聲。（記者王榮祥攝）

行政院長卓榮泰、立法院國民黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚今（28）日上午一起現身花蓮縣光復鄉中央災害應變中心，這次彼此沒有大小聲、還相互感謝，上回同台沒講話的徐榛蔚一口氣提出多項需求，盼中央專案協助。

卓榮泰上午前往花蓮光復中央災害應變中心前進協調所聽取救災簡報，與傅崐萁、徐榛蔚並肩坐在最前排，比起前幾天隔空喊話、當面互嗆，今天氣氛明顯融洽許多。

簡報後，上回沒講話的徐榛蔚率先發言，她先「感謝院長多次來光復」，接著也感謝志工、軍方與相關單位與民團協助，並提到目前極缺蓄水桶跟水肥團隊（花蓮僅有2家）。

她進一步提到部分機制盼中央專案協助，包括家戶修繕、農損比照0918大地震標準、租金補貼、住宿補助範圍可否靠近光復鄉等。

傅崐萁同樣公開向中央表達感謝，並建議各部會能否提升到「次長常駐」光復鄉災區，有利於相關決策執行與協調；他同時感謝部分立委相挺，提出災害重建條例，希望政院支持，讓災民安身立命。

徐、傅發言時，卓榮泰在台下專心聆聽，並要求相關單位立刻回應。

行政院秘書長張惇涵說，農地損害部分已指示農業部先行套圖，至於部會次長進駐，因下週立院就要施政報告，需在議事層面花更多時間。

花蓮縣長徐榛蔚（左）今出席中央災害應變中心簡報，提多項需求。行政院長卓榮泰（背對鏡頭者）仔細聆聽、筆記；右為經濟部次長賴建信。（記者王榮祥攝）

立委傅崑萁出席中央應變中心簡報會，建議部會次長進駐災區。（記者王榮祥攝）

