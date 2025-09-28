民進黨創黨39週年 賴清德致信黨員：人民為先、虛心檢討

民進黨今公布賴清德給黨員的一封信。（民進黨提供）

今天是民主進步黨創黨39週年，民進黨以「找回初衷 重新出發」為核心紀念，並公布黨主席賴清德給黨員的一封信。信中除了再次要求從政黨員以解決人民問題、照顧人民需求為念外，也請黨員持續給民進黨鞭策指教，「不足之處，我們都會虛心檢討改進」。

民進黨發言人卓冠廷指出，賴清德以給黨員的一封信，向一代代為台灣民主自由犧牲奉獻的前輩致敬，也向全體黨員致意，感謝民主前輩與全體黨公職對民進黨的支持與鞭策，期許往後繼續多多指教，民進黨會兢兢業業，謹守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，以民生為優先，持續努力，不忘初衷。卓冠廷也補充，民進黨自花蓮馬太鞍災情發生以來，持續進駐災區協助救災，週末也號召百人志工團赴災區協助清淤復原，在第一線與災民同在。

請繼續往下閱讀...

民進黨「回到地方 找回初衷」紀錄片，則透過台中市新榮里長陳宏誌、屏東縣議員梁育慈、桃園市議員魏筠的視角，呈現民進黨在第一線照顧人民、在基層扎根服務，堅守創黨精神，讓所珍愛的土地變得更好，同時傳達民進黨邁向中央執政第10年，面對各項艱辛挑戰，仍堅定守護民主自由、捍衛國家主權、用心深耕基層，從中央到地方，民進黨持續檢討改進，要讓人民更相信民進黨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法