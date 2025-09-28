陳申青拒認「黃國昌狗仔隊總舵手」 馮賢賢：揭弊組織就是黃的協會

民眾黨主席黃國昌26日被爆出「養狗仔集團」爭議，其中網媒《菱傳媒》社長陳申青，更被外界質疑扮演所謂「新聞總舵手」角色。（資料照，本報合成）

民眾黨主席黃國昌26日被爆出斥資千萬養「狗仔集團」，被各界質疑是「新聞總舵手」的《菱傳媒》社長陳申青，昨（27）日為此火速發聲明澄清，反讓各界更質疑事件真實性。對此，前公視總經理馮賢賢除呼籲檢調應查明黃國昌資金來源，同時針對陳申青發表的4點聲明，進行專業分析。

根據《鏡報》26日報導，披露民眾黨主席黃國昌疑似涉嫌指揮狗仔集團，長期跟監偷拍綠營政治人物，其中網媒《菱傳媒》社長陳申青，被質疑扮演所謂「新聞總舵手」角色，因這群狗仔平時出示名片正是《菱傳媒》。針對各界質疑，陳申青發布4點聲明，強調絕無媒體所報導所謂新聞總舵手的情事。

對於陳申青的聲明，馮賢賢今（28）日上午發文進行分析，開頭便指出這是一份由社會精英利用嫻熟的文字操弄技巧，來炮製一套「話術」矇騙公眾的示範教材，也說明她昨天另一篇文章所談的「人品」問題不可輕忽。同時，馮賢賢還對陳申青列出的4點文字聲明，進行更進一步的「翻譯」。

首先，陳申青承認在2021年到2022年期間，剛出刊的《菱傳媒》與揭弊組織間基於公共監督、媒體專業精神，有接受合適的新聞題材，並由他本人負責聯繫，並非政治偵防。

馮賢賢指出，陳申青聲明中提到的「揭弊組織」，應是指黃國昌成立的「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，然而無法理解為何陳申青「不敢寫全名」，甚至還「故意含糊說成揭弊組織」，以強調「揭弊」性質，這是不誠實的表述方式。

馮賢賢強調，黃國昌是政治人物，他成立的協會由他掌控，現在曝光的所謂「揭弊」看來都是「政治偵防」，不是「弊案」，例如闖紅燈只是交通違規，不是弊案。同時，馮賢賢希望陳申青舉例，證明雙方合作的內容是「公共監督」，符合「媒體專業精神」。

其次，陳申青聲稱《菱傳媒》2021年創刊初期，因為接受揭弊組織新聞素材而有連絡討論，但絕無媒體所報導所謂新聞總舵手的情事，並強調雙方是「各自獨立作業，各自負責」。

再來，陳申青表示《菱傳媒》向來接受外稿，消息來源也多元，但每篇文章都經過嚴格的新聞作業求證、審查，才會發表，不會完全採用。陳申青透露，《菱傳媒》創刊初期按媒體慣例，曾短暫發2張特約記者名片，給同是記者出身的揭弊組織成員；且，非《菱傳媒》正式編制員工的特約記者，也不只2位。

馮賢賢表示，陳申青所說的「揭弊組織」是黃國昌的「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」，而這個協會不是媒體；同時，「記者出身的揭弊組織成員」到協會工作後，就不是記者了，因為「吹哨者保護協會不是媒體」，也強調這是大家都知道的事。

馮賢賢指出，眾所皆知的事實，陳申青卻仍選擇將《菱傳媒》的記者證，發給已經不是記者的前記者，讓他們可以假借記者名義從事對付黃國昌政敵的活動，「這是不是配合政治人物作弊，混淆政媒分際？難以想像拿到陳申青所發記者名片的『其他特約記者』到底是真記者，還是什麼？」

馮賢賢強調，陳申青這個亂發記者證的行為（至少將記者證發給黃國昌的協會員工絕對是犯規行為），以及刊登相關「外稿」，是否有對價關係？而所謂「嚴格的新聞作業求證、審查」，她也請陳社長舉1、2個與黃國昌協會所提供內容相關的例子說明，「如何求證、審查？讓關心新聞的公眾多所學習？」

最終，陳申青宣稱《菱傳媒》在2023年後，策略更著重在監督公共政策為主，並持續發表網路民調，努力發揮第四權的功能，創刊近4年來的文章都可以接受檢視。

馮賢賢直言，這點反而讓陳申青展現出何謂「此地無銀三百兩」，明確指出《菱傳媒》成立的前2年不是以「監督公共政策為主」。馮賢賢質疑《菱傳媒》在2023年之前，是不是拿錢辦事、替特定政治陣營服務的「內容農場」？並強調內容農場是宣傳機器，不是真正的媒體，「這點，陳社長不會不清楚吧？」

馮賢賢表示，《菱傳媒》在2023年以後的網路民調，金主是誰，可否接受檢驗，以證明陳申青所說的「發揮第四權」所言不虛？

