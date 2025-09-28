被爆養狗仔》網掀「D槽檔案櫃」影片！黃國昌急喊「要打碼」

民眾黨主席黃國昌被指控長期培養狗仔集團，偷拍跟監綠營政治人物，掀起討論。圖為民眾黨去年為黃國昌拍攝的國會辦公室開箱影片情形。（翻攝民眾之聲影片）

民眾黨主席黃國昌被指控長期培養狗仔集團，偷拍跟監綠營政治人物，掀起討論。有網友翻出，民眾黨為黃國昌拍攝的國會辦公室開箱影片，片中黃擁有一面牆的「檔案櫃」，被拍攝到時還要求團隊要打上馬賽克，並強調其資料是從他擔任時力立委、離開國會至吹哨者協會以來追的案子、資料。

民眾黨官方頻道「民眾之聲」在去年3月7日曾發布一則影片，片名為「國會台8線開箱國蔥辦公室 滿版D槽曝光..赫見柯文哲？！趙天麟風裝潢只花１萬 陳智菡喊找親中證據！」。當時為本屆立委新會期，由民眾黨團主任陳智菡主持開箱黃國昌國會辦公室。

請繼續往下閱讀...

影片中，陳智菡說她對「這一櫃特別有興趣。」黃國昌則向拍攝團隊說：「這一櫃子，等一下有字樣的，全部都馬賽克！」黃接續透露，每一個資料夾裡，都是他們在追蹤的事情、案子，這些資料從他上次在國會（時力時期）到離開國會，一直至公益揭弊吹哨者保護協會，都一直留著，有一些還在進行的案子都是持續的追蹤。

「唯一可以給大家看的就是柯文哲政策記者會！」黃國昌也向柯文哲喊話，柯文哲主席看到這個資料夾時，就知道本辦公室多把你的政策當一回事。

隨即，陳智菡吐嘲說：「重點是這裡沒有弊案！你把他跟它們放在一起，不覺得有點怪嗎？」

鑑於近日黃國昌遭爆，自2022年起培養狗仔集團，長期跟拍綠營政治人物，其更涉及公益揭弊吹哨者保護協會等，正巧與上述影片內容有所對應；政治粉專「TaiwanDreamer 」也在臉書擷取影片片段，並提出質疑。

不過，對於各界質疑聲浪，黃國昌在本週末並無公開行程，也未對此親自回應，陳智菡昨則在臉書發文批評記者協會，並批評就憑著鏡報的一句「黃國昌指揮狗仔」，聲稱某個地址是大本營，就可以這樣做文章？新聞的真實查證呢？至少來個「有假圖有真相」，什麼都沒有，劇本是虛的，喊打喊殺與謠言的真實惡意，都是真的。

陳智菡強調，美國水門案是執政黨竊聽在野黨，動用國家資源對對手進行政治監控與情蒐，醜聞爆發；反觀，黃國昌是在野黨主席、立委，如何動用國家資源監控政敵？陳智菡怒批，綠營現在抓著一個虛浮至極的爆料，想把揭發弊案、捍衛公眾利益及偷拍他人隱私，甚至拿來恐嚇取財的狗仔畫上等號，目的只有一個，就是用潑髒水來打黃國昌的人設，他們還想用謠言製造黃國昌和柯P的矛盾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法