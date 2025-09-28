為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    前行政院長張俊雄辭世今設靈堂 叮囑子女「做一個愛台灣的人」

    2025/09/28 11:55 記者許麗娟／高雄報導
    立委許智傑（左2）與高雄市議員郭建盟、黃彥毓前往景行廳向張俊雄家屬致哀。（記者許麗娟攝）

    立委許智傑（左2）與高雄市議員郭建盟、黃彥毓前往景行廳向張俊雄家屬致哀。（記者許麗娟攝）

    總統府資政、前行政院長張俊雄昨日辭世，享壽87歲，今（28）日起家屬在高雄市立第一殯儀館景行廳設置追思靈堂，張俊雄的三子張志弘表示，父親長年告訴子女「要做一個愛台灣的人」，高雄市長陳其邁則讚揚張俊雄對台灣民主的卓越奉獻。

    張俊雄突然傳出辭世消息，三兒子張志弘表示，父親在端午節時從床上摔下來，造成人工關節脫臼送高醫住院治療，當時因身體不適及感染問題，一度在加護病房急救5天，後又轉到普通病房入住10天才出院，當時前總統陳水扁曾去家中探視，不過出院後仍常覺得暈眩，昨天不幸在睡夢中離世。

    張俊雄晚年長住高雄，張志弘說，父親是在日本出生、3歲時回到台灣，因1961年當律師都在高雄執業，可以算是高雄人，也因為南部有許多友人、氣候適宜，所以近10年都長住高雄。

    張俊雄有1女3子都沒有走從政之路，張志弘透露，2000年台灣政黨轉變，當時的總統陳水扁請父親擔任行政院長，父親認為這是台灣很大的轉變，但不能佔盡便宜，反而要更謙卑，所以希望家人都不參與政治，但也長期告訴他們「要做一個愛台灣的人」，而他也用他的一生和言行舉止來證明了。

    陳其邁提及，張院長出身高雄，對台灣民主有卓越的奉獻，他曾擔任美麗島的辯護律師，也非常提攜後進，促成台灣非常多民主憲政的改革，將會全力協助家屬辦妥治喪事宜。

    張俊雄追思會暫定10月11日在高雄市立第一殯儀館景行廳舉行，今起每日上午10點至下午5點開放弔唁。

    立委賴瑞隆一早已送禮花到張俊雄靈堂。（記者許麗娟攝）

    立委賴瑞隆一早已送禮花到張俊雄靈堂。（記者許麗娟攝）

    張俊雄的追思靈堂預計這兩天會布置完成。（記者許麗娟攝）

    張俊雄的追思靈堂預計這兩天會布置完成。（記者許麗娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播