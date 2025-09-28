前行政院長張俊雄辭世今設靈堂 叮囑子女「做一個愛台灣的人」

立委許智傑（左2）與高雄市議員郭建盟、黃彥毓前往景行廳向張俊雄家屬致哀。（記者許麗娟攝）

總統府資政、前行政院長張俊雄昨日辭世，享壽87歲，今（28）日起家屬在高雄市立第一殯儀館景行廳設置追思靈堂，張俊雄的三子張志弘表示，父親長年告訴子女「要做一個愛台灣的人」，高雄市長陳其邁則讚揚張俊雄對台灣民主的卓越奉獻。

張俊雄突然傳出辭世消息，三兒子張志弘表示，父親在端午節時從床上摔下來，造成人工關節脫臼送高醫住院治療，當時因身體不適及感染問題，一度在加護病房急救5天，後又轉到普通病房入住10天才出院，當時前總統陳水扁曾去家中探視，不過出院後仍常覺得暈眩，昨天不幸在睡夢中離世。

張俊雄晚年長住高雄，張志弘說，父親是在日本出生、3歲時回到台灣，因1961年當律師都在高雄執業，可以算是高雄人，也因為南部有許多友人、氣候適宜，所以近10年都長住高雄。

張俊雄有1女3子都沒有走從政之路，張志弘透露，2000年台灣政黨轉變，當時的總統陳水扁請父親擔任行政院長，父親認為這是台灣很大的轉變，但不能佔盡便宜，反而要更謙卑，所以希望家人都不參與政治，但也長期告訴他們「要做一個愛台灣的人」，而他也用他的一生和言行舉止來證明了。

陳其邁提及，張院長出身高雄，對台灣民主有卓越的奉獻，他曾擔任美麗島的辯護律師，也非常提攜後進，促成台灣非常多民主憲政的改革，將會全力協助家屬辦妥治喪事宜。

張俊雄追思會暫定10月11日在高雄市立第一殯儀館景行廳舉行，今起每日上午10點至下午5點開放弔唁。

立委賴瑞隆一早已送禮花到張俊雄靈堂。（記者許麗娟攝）

張俊雄的追思靈堂預計這兩天會布置完成。（記者許麗娟攝）

