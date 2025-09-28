「國造潛艦」推手黃曙光請辭國安會諮委 賴總統勉予同意

本報掌握，我國「國造潛艦」推手黃曙光，因家庭因素請辭國家安全會議諮詢委員，賴總統勉予同意。（資料照）

本報掌握，我國「國造潛艦」推手黃曙光，因家庭因素，已向總統請辭國家安全會議諮詢委員一職，賴清德總統幾經慰留，最後勉予同意，賴總統也對黃曙光協助讓這項「不可能的任務」步上軌道，表達衷心感謝。

我國2016年啟動國造潛艦「海昌計畫」的合約設計與造艦工作，原型艦「海鯤號」於前年9月28日命名與亮相，2016年晉任海軍上將司令、2020年升任參謀總長的黃曙光扮演關鍵角色，他於2021年6月退伍後，同年9月接任國安會諮委暨總統府國造潛艦專案小組召集人。

請繼續往下閱讀...

賴清德總統2024年就任後，借重黃曙光長才，持續留任至今。據透露，黃曙光因家庭因素已數度向總統請辭，總統數度慰留，最後勉予同意，對於國造潛艦從「不可能的任務」轉換成「很艱難的任務」，至今逐漸步上軌道，由海軍交接，賴總統也表達衷心感謝。

知情人士透露，對於黃曙光諮委從年輕時投身軍旅，盡心盡力為國家貢獻所長，近年來更致力國造潛艦的艱鉅任務，終至克服萬難順利打造台灣第一艘潛艦，後續工作順利上軌道，總統表達衷心感謝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法