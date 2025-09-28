柯文哲交保返家3週 陳佩琪新指控：看守所濾水器有菌已託人化驗

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲日前所佩戴的電子腳環屢次出現離線狀況，其妻陳佩琪抱怨每天清晨被查行蹤、夫妻都變「熊貓眼」，23日台北地院已為柯文哲更換新腳環。陳佩琪今（28）日又說，腳鐐監控器已沒問題，但提及柯文哲在台北看守所帶回的「五塊錢濾水器」有一大坨黑黑的沉澱物、像黑黴的菌絲體，她已託人拿去化驗。

陳佩琪發文指出，柯文哲回家3星期了，腳鐐監控器自從換了第3只，就「除routine監控中心打來的查察電話外，就不曾再有人在很奇怪的時間打電話來查行蹤了」，柯文哲說先前那只會燈號一直閃、一直閃，然後很快就低電量、甚至沒電了，但現在是沒再有這個問題了。

陳佩琪透露，她本週三安排柯文哲去牙科診所就診，冷門時段竟跑出一大堆人，原來是一群年輕人看到阿北走進診所衝進來喊加油、要求合照，不只年輕人，連診所候診的長者都很高興，給了很多建議，「先生很就（疑筆誤，應為『很久』）沒見人群、和人家常聊天了，看似靦腆、還有點不知所措，可能還要一段時間適應」。

針對柯文哲健康狀況，她又說，在看守所最為大家熟知的是今年四月初的腎結石開刀， 複診時就說石頭都打掉了，但「這次做體檢，石頭又跑出來了」，「所以我的結論是他喝北所水約半年就會跑出石頭來」，他們「結婚35年，真不知道枕邊人有泌尿道結石」，2014年開始柯文哲有拿紙本的體檢報告回家，她詳細「review一遍，十年來也從沒看過有microscopy的血尿」。

陳佩琪質疑，柯文哲從北所帶回了3個、每個5塊錢的濾水器，說約裝一週就堆滿了雜質，她肉眼看裡頭是一大坨黑黑的沉澱物，還夾雜一大塊像黑黴的菌絲體，已經委託人幫忙把這東西拿去化驗了，有結果再公布。

她強調，柯文哲在北所羈押期間被拍到的畫面「眼皮都是腫腫的」，她自問「是自己多心嗎？等這次做完完整報告，這種長期莫名羈押導致的健康嚴重受損，會整理清楚」。

此外，陳佩琪也回想，針對京華城案情，柯文哲返家後常說「京華城所有公務人員都證稱是合法，但檢察官就說是非法，然後他就被抓去關了一年」，柯文哲上週四開完庭回來就一直嘆氣，說原本卷宗都看不完了，現在檢察官連私人、不公開的行程都完全掌握住，甚至2013年8月當醫生時的私人行程都被拿出來在法庭上要求回答。

她感嘆媒體只對「柯前領導」這幾個字感興趣，陳佩琪說，柯文哲說這只是公務人員怠惰，連出新聞稿，人都不看一下，「但真正可怕的是全國機器拿出來對付一個人，這才讓人不寒而慄」。

