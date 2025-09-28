為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    掌握柯文哲、周榆修行蹤 黃帝穎：難道黃國昌指揮狗仔也跟監2人？

    2025/09/28 11:43 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎質疑，前民眾黨主席柯文哲及秘書長周榆修是否也是黃國昌政治跟監的被害人？並列出黃國昌過去對於兩人行蹤所表現的怪異之處。（資料照）

    律師黃帝穎質疑，前民眾黨主席柯文哲及秘書長周榆修是否也是黃國昌政治跟監的被害人？並列出黃國昌過去對於兩人行蹤所表現的怪異之處。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近期身陷「養狗仔」爭議，對此黃國昌並未多談。律師黃帝穎質疑，前民眾黨主席柯文哲及秘書長周榆修是否也是黃國昌政治跟監的被害人？並列出黃國昌過去對於兩人行蹤所表現的怪異之處。

    黃帝穎指出，黃國昌被爆長期指揮狗仔跟監政敵，報導內容具體指出黃國昌密會狗仔時間、地點及群組下指示等證據，黃國昌竟一改過去「咆哮習慣」，明顯迴避社會質疑。

    黃也質疑，柯文哲與周榆修是否也是跟監受害人？黃帝穎提到，黃國昌2022年11月曾貼文「還有誰是黑金招待所的座上賓？」並點名柯文哲，聲稱「包括柯文哲、林為洲都曾受邀至此赴宴。」那黃國昌是如何掌控柯文哲行蹤？

    黃帝穎續指，周榆修去年10月11日被調查局北機站約談，訊後請回，偵訊內容為周的私下不公開談話，在當時屬於偵查秘密，但黃國昌隔天公開指稱周接受調查局偵訊被問到「為何退出民進黨」，藉此大罵綠色威權恐怖。

    當時北檢駁斥，周榆修被問到何時加入民眾黨時，主動陳述為何退出民進黨，黃國昌指控內容與事實不符。黃帝穎質疑，黃國昌如何掌控民眾黨秘書長私下談話？藉以曲解為政治操弄，難道黃國昌指揮狗仔也去跟監柯文哲和周榆修嗎？

