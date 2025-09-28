為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    日參議院自民黨會長松山政司率團訪台 外交部：深化台日關係

    2025/09/28 11:07 記者黃靖媗／台北報導
    日本參議院自民黨議員會長松山政司率團28日至30日訪台。外交部表示，松山政司此次率團訪台將有助建構更緊密堅韌的台日關係。（資料照）

    日本參議院自民黨議員會長松山政司率團今（28）日至30日訪台。外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會前總統蔡英文，並至位於高雄的日本前首相安倍晉三銅像獻花致意。松山政司此次率團訪台將有助深化我國與日本在各領域的實質合作，建構更緊密堅韌的台日關係。

    外交部指出，訪團成員包括參議員渡辺猛之、上野通子及堀井巌等5人；訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會前總統蔡英文並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人交流，就台日關係、區域情勢及經濟安全等雙方共同關切議題交換意見，並前往高雄向日本前首相安倍晉三銅像獻花致意。

    外交部說明，松山政司歷任內閣府特命主管大臣（負責少子化、智財、科技等政策）、外務副大臣及經濟產業大臣政務官等要職，資歷豐富，熟稔日本經貿及社會政策。

    外交部表示，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治及市場經濟等核心價值，互為重要夥伴及珍貴友人，面對印太區域安全挑戰與全球供應鏈重組的複雜多變情勢，松山政司此次率團訪台將有助深化我國與日本在各領域的實質合作，建構更緊密堅韌的台日關係。

