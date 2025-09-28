反紅藍白政客！ 賴中強拋民主派「四支柱」 爭取台灣人支持

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強。（資料照）

立法院新會期攻防戰登場，民進黨團近日與行政院盤點，包括「人工智慧基本法」、海纜七法、以及3項預算案等30項優先議案。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強今日提出，台灣民主派「多品牌、四支柱」大戰略呼籲，賴政府、綠委、民團及基進時力等四小黨，以多品牌策略，分頭並進，各自爭取台灣人民支持，極大化反「紅藍白政客聯盟」力量。

賴中強發文指出，卓榮泰院長日前說「賴清德總統懷著想把事做好的心，卻常因一句話被無謂擴大。」這就是台灣民主派必須面對的殘酷現實，這也就是資訊戰。賴總統做錯事，一定會被罵；做對事，現在也會被酸、被嘲諷、被曲解。

賴中強續指，主流媒體，支持台灣民主派的不超過三成，社群媒體以流量及帳戶數取勝，2300萬人如何跟14億人打？網際網路可沒有台灣海峽，來阻斷中國軍。

「多品牌策略是企業為滿足不同細分市場的消費者需求，推出多個相互獨立的品牌，以擴大市佔率、迴避風險並提升整體市場競爭力。」賴中強認為，台灣民主派如何打贏媒體戰、認知作戰，絕對是重要問題。

賴中強提出，「多品牌，四支柱」大戰略，來因應網路世界已被分殊化的破碎公共論壇、已被鎖定抹黑的民進黨賴清德政府形象。他說明，台灣民主派應以，一、賴清德政府、二、民進黨立委、三、公民團體、四本土小黨等四根支柱，共同撐起台灣民主存續的使命；以多品牌策略，分頭並進，各自爭取台灣人民支持，極大化反「紅藍白政客聯盟」力量；迴避風險，讓人民理解，切勿因討厭賴清德或討厭民進黨，而葬送台灣民主的存續、葬送自己與台灣的未來。

至於如何操作？賴中強表示，今年下半年的政治議題，包含財劃法爭議、中央與地方2026年總預算審查、公務員年金、台美關稅談判衝擊因應、中選會委員同意權及雙重國籍中配可否遞補立委等。面對這每一個大議題，台派四支柱不可能、也不必要「踢正步」一起前進，而應該在反「紅藍白政客聯盟」立場下，各自提出維護台灣人民最大利益的政策方向、立法提案與公民倡議，保持對話溝通，避免惡意攻擊，最後再來整合。

賴中強也呼籲，民進黨立院黨團51戰隊，什麼是對人民有利、可爭取民心的法案？該提案，就趕快提案與藍白對打，不用等賴政府，黨內協調整合是後面的事，「我相信，我們同樣姓賴的賴總統，為了台灣民主的存續，也會支持這個方向！」

