揪出陳申青聲明細節 沈榮欽： 證實「黃國昌狗仔隊」真的存在

沈榮欽提到，陳申青的聲明基本上證實「黃國昌狗仔隊」存在，且是由他本人聯繫，也證實外界對他個人角色的傳言、增加《鏡報》報導的可信度。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期身陷「養狗仔」爭議，外界更質疑《菱傳媒》社長陳申青，是否扮演所謂「新聞總舵手」角色，對此陳申青27日發表4點聲明澄清。加拿大約克大學副教授沈榮欽提到，陳申青的聲明基本上證實「黃國昌狗仔隊」存在，且是由他本人聯繫，也證實外界對他個人角色的傳言、增加《鏡報》報導的可信度。

沈榮欽提到，陳申青的聲明很有趣，基本上證實了《鏡報》報導的黃國昌狗仔隊存在，而且是由他本人聯繫，再由《菱傳媒》協助刊登其成果，並且還幫助他們在外使用《菱傳媒》的名片掩護，證實《菱傳媒》深度參與其中。

沈榮欽指出，陳申青沒說的是，他到底知不知道這是由黃國昌成立指揮的狗仔隊？如果不知道，陳申青會看不出這是「違法的政治鬥爭」？如果知道卻用媒體參與其中，還是社長本人親自聯繫的話，這份聲明大致上就證實外界對他個人角色的傳言。

沈榮欽分析，陳申青所說的在「2021年到2022年期間」參與，反而戳破了民眾黨的謊言，民眾黨雖然也間接證實「黃國昌狗仔隊」的存在，卻說是「2023年夏天黃國昌被《鏡媒體》跟拍騷擾才反蒐證」的結果，這兩份聲明都增加了《鏡報》報導的可信度。而陳申青一方面承認《菱傳媒》在2021年到2022年期間參與黃國昌狗仔隊，另一方面又說「在2023年後策略更著重在監督公共政策為主」，反而聽來有個當時與黃國昌狗仔合作「並非純粹出於公共政策考量」的弦外之音。

沈榮欽表示，陳申青在馬英九執政時期獲任命擔任中央社社長，馬還任命心腹羅智強擔任中央社副社長，此後中央社大力讚揚馬英九與馬政府，被國際新聞機構認為是台灣新聞自由下降的因素之一。

沈榮欽認為，黃國昌這麼早就與馬政府人士深度合作，令人懷疑當初他在太陽花運動夜奔敵營、密會蕭旭岑並非偶然，黃國昌要不就不是反對者，要不然就是「被選中的反對者」，當初質疑他人格的那位太陽花學生是先知，可惜不敵他人對於「老師」的盲目崇拜。

陳申青在《菱傳媒》發布的4點聲明如下：

一、2021年到2022年期間，剛出刊的菱傳媒與揭弊組織間，基於公共監督、媒體專業精神，有接受合適的新聞題材，並由本人負責聯繫，並非政治偵防。

二、菱傳媒創刊初期因為接受揭弊組織新聞素材而有連絡討論，但絕無媒體所報導所謂新聞總舵手的情事。雙方各自獨立作業，各自負責。

三、菱傳媒向來有接受外稿，消息來源也多元，但每篇文章，都必須經過嚴格的新聞作業求證、審查，才會發表，不會完全採用。2021年創刊初期，按媒體慣例，也曾短暫發2張特約記者名片，給同是記者出身的揭弊組織成員；且，非菱傳媒正式編制員工的特約記者，也不只兩位。

四、菱傳媒在2023年後策略更著重在監督公共政策為主，並持續發表網路民調，努力發揮第四權的功能，創刊近4年來的文章都可以接受檢視。

