張峻怒批徐榛蔚勘災過門不入令人心寒 縣府稱：怕雨鞋弄髒議長家

縣長慰問光復災民，卻單單跳過議長張峻家，他特別拍下這張照片表達不滿。（議長張峻提供）

花蓮縣長徐榛蔚昨天（27日）視察災區，挨家挨戶慰問災民，經過同樣受災的縣議會議長張峻家門前，竟然視而不見直接跳過，讓張峻大嘆「我也是災民，要的不是計較與忽視，而是最基本的安慰與同理心」，還批「縣長用行動讓大家清楚看見了她胸襟狹窄的格局」；縣府今澄清表示，徐榛蔚是考量「腳上穿著的雨膠鞋已被泥水覆蓋，恐怕會弄髒議長家辛苦整理過的乾淨地面，出於尊重與體貼，縣長才未貿然走入」，完全是出於禮貌與考量，非「故意忽視」。

張峻指出，光復的家園還在艱難復原中，鄉親們一邊清理泥濘，一邊努力重建生活，昨天下午看見徐榛蔚沿路挨家挨戶慰問，心裡其實感到一股溫馨與感動，覺得至少在苦難中還能感受到一份關懷。但當她走到我家門口時，卻選擇視而不見，直接轉身走到隔壁。

請繼續往下閱讀...

張峻大嘆，那一瞬間，心裡的感動立刻變成了冰冷的失落，或許因為我們立場不同，但在這樣的大災難裡，「我也是災民，要的不是計較與忽視，而是最基本的安慰與同理心」。

他說，「並不在乎她是否走進我家」，但「令人心寒的是，縣長在災區，仍能以這樣狹窄的胸襟，將政治凌駕於民生之上。這樣的態度，叫我們這些災民情何以堪？一個地方的領導者，肚量決定高度。可惜縣長用行動，讓大家清楚看見了她胸襟狹窄的格局」。

他將心情PO上臉書，已有逾1300則留言，有人說：「看！真的唏哩嘩啦！這種是地方父母官的表現嗎？」還有人說「心胸怎麼這麼狹窄？從0206、0918、0403強震等災害，總總的災難一直延續到現在，堰塞湖潰流造成馬太鞍溪的堤防潰堤，造成那麼多人的傷亡，還要去政治算計這些真是可悲啊」。留言除了「議長加油」！絕大多數對徐榛蔚罵聲不絕。

縣府今天早上澄清，當徐榛蔚走到張峻服務處隔壁時，看到屋內有年輕人正在整理環境，特別走向門口，向走出來的年輕人加油打氣、親切問暖，當她目光轉向議長服務處門口時，發現當下並沒有人在門前，且屋簷內部的地面已經清洗得十分乾淨。

縣府強調，由於徐榛蔚「腳上穿著的雨膠鞋已被泥水覆蓋，若直接踏進門口，恐怕會弄髒議長家辛苦整理過的乾淨地面。出於對災民家戶環境的尊重與體貼，縣長才選擇在門前駐足觀察一會兒，並未貿然走入」，這完全是出於禮貌與考量，並非外界所揣測的「故意忽視」。

相關新聞請見：

選擇視而不見?徐榛蔚勘災跳過「這1家」 議長張峻批：政治凌駕民生之上

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法