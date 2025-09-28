批黃國昌形塑「反昌派陰謀」閃質疑 詹凌瑀：雞腸鳥肚的小人

面對詹凌瑀的爆料，黃國昌批評詹是以前時力某幹部的太太，「黑他已非首次」，沒有回應的必要。詹凌瑀27日強調，黃國昌想讓她的批評看起來像是「時代力量反昌派」的陰謀。（資料照）

媒體人詹凌瑀近日揭露，去年跟拍民進黨立委王義川的李姓涉案人，其實就是民眾黨主席黃國昌2016年競選汐止立委時的助理李郁衿，同時還是黃國昌妻子高翔的閨密和孩子家教。隨後黃國昌回應時批評詹凌瑀是「以前時代力量某幹部的太太」、「黑」他已非首次，「沒有回應的必要」。詹凌瑀27日再度發文，指黃國昌只是想讓她的批評看起來像是「時代力量反昌派」的陰謀。

詹凌瑀表示，雖然已經過了幾天，但她還是要針對黃國昌的回應說幾句話。詹凌瑀強調，她並不是前時力幹部的「太太」，而是「前妻」，她已經離婚很久了；前夫「C先生」也並非只是「前時力幹部」，而是黃國昌2016年擔任立委時首位「立委辦公室主任」。

詹凌瑀強調，黃國昌企圖淡化她與「C先生」的關係，甚至要把這件事推給時代力量，讓她的批評看起來是「時代力量反昌派」的陰謀。她批評：「黃國昌你這個雞腸鳥肚的小人，一肚子壞水。」

詹凌瑀接著提到，黃國昌過去利用職權，要求前夫「C先生」讓她閉嘴不成、挑撥夫妻感情，「前夫C先生雖然對我無情無義，但對你忠心耿耿，現在卻被你說的好像一點都不熟，被你推到巴士前面，真是令人替他感到不值」。

最後詹凌瑀也說：「奉勸黃國昌身邊的人小心他，這個人眼中沒有朋友，只有想盡辦法要利用人，遠離他，保平安。」

