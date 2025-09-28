為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批黃國昌形塑「反昌派陰謀」閃質疑 詹凌瑀：雞腸鳥肚的小人

    2025/09/28 08:56 即時新聞／綜合報導
    面對詹凌瑀的爆料，黃國昌批評詹是以前時力某幹部的太太，「黑他已非首次」，沒有回應的必要。詹凌瑀27日強調，黃國昌想讓她的批評看起來像是「時代力量反昌派」的陰謀。（資料照）

    面對詹凌瑀的爆料，黃國昌批評詹是以前時力某幹部的太太，「黑他已非首次」，沒有回應的必要。詹凌瑀27日強調，黃國昌想讓她的批評看起來像是「時代力量反昌派」的陰謀。（資料照）

    媒體人詹凌瑀近日揭露，去年跟拍民進黨立委王義川的李姓涉案人，其實就是民眾黨主席黃國昌2016年競選汐止立委時的助理李郁衿，同時還是黃國昌妻子高翔的閨密和孩子家教。隨後黃國昌回應時批評詹凌瑀是「以前時代力量某幹部的太太」、「黑」他已非首次，「沒有回應的必要」。詹凌瑀27日再度發文，指黃國昌只是想讓她的批評看起來像是「時代力量反昌派」的陰謀。

    詹凌瑀表示，雖然已經過了幾天，但她還是要針對黃國昌的回應說幾句話。詹凌瑀強調，她並不是前時力幹部的「太太」，而是「前妻」，她已經離婚很久了；前夫「C先生」也並非只是「前時力幹部」，而是黃國昌2016年擔任立委時首位「立委辦公室主任」。

    詹凌瑀強調，黃國昌企圖淡化她與「C先生」的關係，甚至要把這件事推給時代力量，讓她的批評看起來是「時代力量反昌派」的陰謀。她批評：「黃國昌你這個雞腸鳥肚的小人，一肚子壞水。」

    詹凌瑀接著提到，黃國昌過去利用職權，要求前夫「C先生」讓她閉嘴不成、挑撥夫妻感情，「前夫C先生雖然對我無情無義，但對你忠心耿耿，現在卻被你說的好像一點都不熟，被你推到巴士前面，真是令人替他感到不值」。

    最後詹凌瑀也說：「奉勸黃國昌身邊的人小心他，這個人眼中沒有朋友，只有想盡辦法要利用人，遠離他，保平安。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播