張俊雄無懼威權為美麗島事件辯護 林佳龍追悼：化為千風守護台灣

圖為林佳龍分享2014年台中市長選舉，張俊雄為他站台助選。（外交部提供）

前行政院長張俊雄今（27日）辭世，享壽87歲；外交部長林佳龍晚間在社群平台發文，追憶張俊雄一生的風範，包括在美麗島事件時無懼黨國壓迫，挺身擔任辯護律師，感念他為民主、外交及社會公義所留下的典範與精神。

林佳龍今晚說，就在自己即將出訪前夕，傳來張俊雄過世的消息，令人不捨與懷念。他回顧，張俊雄是台大法律系第1名畢業、律師高考狀元，始終以為正義打抱不平的精神與勇氣，成為律師群體中的典範。

他強調，尤其張俊雄在美麗島事件時，無懼黨國威權壓迫，勇敢挺身擔任辯護律師，展現律師的道德勇氣，這份勇氣更激勵無數青年學子，開啟台灣一波又一波的民主運動。

林佳龍回憶，前總統陳水扁在2000年當選時，由張俊雄擔任競選總部總幹事，以穩健沉著、善於溝通的性格，成為勝選功臣之一，並召集第一次政黨輪替的政府交接小組。

他說，當時自己在籌組國政顧問團時，便與張俊雄有了第一次交往和合作。其後張俊雄兩度臨危受命出任閣揆，總能以沉著穩健協助穩定政局，是後輩值得學習的典範。

在外交領域，林佳龍指出，自己任國安會諮詢委員時，為推動與俄羅斯交流籌組「台俄協會」，特別邀請張俊雄出任創會理事長。如今身為外交部長，更加感念張俊雄對台灣外交的貢獻。

除了公務上的互動，林佳龍也提到，張俊雄退休後仍時常關心後輩，無論是在高雄拜訪，或於聚會場合相遇，張俊雄與夫人總如長輩般親切，時時勉勵自己與妻子婉如，成為一生受用的資產。

林佳龍也提到，張俊雄生前最重視的在監獄擔任教誨師，總期盼迷途羔羊能回頭，展現一生淡泊名利、危急時刻卻能挺身而出的公義精神。

「哲人日已遠，典型在夙昔」，林佳龍強調，張俊雄沒有真正離開，而是化為千縷微風，伴隨大家一起守護心愛的台灣。

