遭疑扮「新聞總舵手」？菱傳媒社長發聲明 吳靜怡籲黃國昌別再閃避

民眾黨主席黃國昌被爆「養狗仔」爭議延燒，外界更質疑《菱傳媒》社長、資深媒體人陳申青，是否扮演所謂「新聞總舵手」角色？面對爭議，陳申青昨（27日）發表聲明，強調與揭弊組織合作僅基於新聞專業、絕無政治偵防。不過，政治評論員吳靜怡隨即在臉書回應，直言代表媒體報導大致屬實，並呼籲黃國昌「不要再閃避，該出面就出面」。

陳申青在《菱傳媒》發布4點聲明：

一、2021年到2022年期間，剛出刊的菱傳媒與揭弊組織間，基於公共監督、媒體專業精神，有接受合適的新聞題材，並由本人負責聯繫，並非政治偵防。

二、菱傳媒創刊初期因為接受揭弊組織新聞素材而有連絡討論，但絕無媒體所報導所謂新聞總舵手的情事。雙方各自獨立作業，各自負責。

三、菱傳媒向來有接受外稿，消息來源也多元，但每篇文章，都必須經過嚴格的新聞作業求證、審查，才會發表，不會完全採用。2021年創刊初期，按媒體慣例，也曾短暫發2張特約記者名片，給同是記者出身的揭弊組織成員；且，非菱傳媒正式編制員工的特約記者，也不只兩位。

四、菱傳媒在2023年後策略更著重在監督公共政策為主，並持續發表網路民調，努力發揮第四權的功能，創刊近4年來的文章都可以接受檢視。

對於陳申青的聲明，吳靜怡在臉書發文指出，「嗯，關於前三點，代表《鏡報》的報導大多符合事實，至於『新聞總舵手』可能是陳申青先生晚輩們私下給予的封號，媒體們要調整，不懂就問前輩！」她表示，對於聲明第四點相當認同，自己過去也會實際花錢購買每份特刊一百元，就是支持媒體在網路民調上的努力。

吳靜怡進一步強調，下週黃國昌不要再閃避，「沒做錯事就好好的出來講清楚！無論是政治偵防、私用協會資源等等，雖然兒女私情的部分我沒興趣，如果有，男子漢自己認。」她最後透露，自己特地跑了一趟菱傳媒辦公地點，「但看不到像是鏡電視的牌子，真的不好找。」

