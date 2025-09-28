黃國昌狗仔據點曝光？四叉貓爆：老婆公司、板橋服務處都有關

網紅「四叉貓」揭露，黃國昌「養狗仔」的祕密據點，竟與其妻高翔經營的公司有關。（圖擷取自四叉貓臉書）

首次上稿 09-27 22:05

更新時間 09-28 06:32

民眾黨主席黃國昌前天（26日）被爆料，指揮狗仔集團跟拍綠營政治人物，估算3年花費上看1000萬元，事件持續延燒。網紅「四叉貓」昨天於臉書揭露，黃國昌「養狗仔」的祕密據點，竟與其妻高翔所經營的公司有關，且公司最終搬遷地址，甚至與黃國昌板橋服務處重疊，消息一出引發外界熱議。

四叉貓貼出資料喊「一切謎底都解開了！」他指出，高翔名下的「台北國際商務顧問有限公司」2021年底搬進大安區「信安國際大樓」，而黃國昌隔年便在該大樓成立「狗仔集團」；到了2023年底，公司再度遷址，竟登記在新北市板橋區雙十路1段6號，也就是黃國昌的服務處所在地。

四叉貓嘲諷：「原來黃爸爸負責養狗，高媽媽負責布置狗窩．下午我們在那邊查了老半天，翻一堆網路資料比對繞圈，看來黃爸爸的狗仔就在高媽媽的辦公室開會！那養狗用的飼料是黃爸爸出的還是高媽媽出的呢？還有狗仔們現在是改去『黃國昌板橋服務處』開會嗎？」

